Jueves de Corpus, tradición de fe y arraigo en Toluca

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Fieles católicos conmemoraron el Jueves de Corpus Christi, una de las festividades más representativas de la tradición católica en México y que popularmente es conocida como el Día de las Mulas, una costumbre que combina la fe religiosa con expresiones culturales que han pasado de generación en generación.

En inmediaciones de la Catedral de Toluca fue posible observar la venta de las tradicionales Mulitas, figuras elaboradas con hojas de maíz, palma, barro y otros materiales artesanales, figuras que representan una de las imágenes más características de esta celebración. Sin embargo, comerciantes señalaron que las ventas fueron menores en comparación con años anteriores, reflejo de que la tradición enfrenta nuevos retos para mantenerse entre las generaciones más jóvenes.

Corpus Christi es una solemnidad de la Iglesia católica dedicada a exaltar la presencia de Cristo en la Eucaristía y se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. En México, esta fecha adquirió características propias que dieron origen al llamado Día de las Mulas, una festividad en la que también es común ver a niñas y niños vestidos con atuendos tradicionales durante las celebraciones religiosas.

A pesar de los cambios sociales y culturales, esta celebración se niega a desaparecer. Actualmente son principalmente los adultos mayores y los adultos quienes continúan preservando la costumbre de adquirir las tradicionales mulitas y transmitir su significado a las nuevas generaciones. Para muchos, la fecha representa un vínculo con sus raíces, su fe y las enseñanzas heredadas por sus padres y abuelos.

“Mi mamá me traía a misa, de pequeña me vestía y veníamos juntas. Era una tradición, me recuerda a ella y yo trato de inculcarla en mis hijos”, comentó Marina Rojas. Además de su significado religioso, la celebración representa una muestra del sincretismo cultural mexicano, al combinar elementos de la tradición católica con costumbres populares que se mantienen vigentes en diversas regiones del país. Las mulitas artesanales simbolizan el trabajo, la gratitud y la abundancia, por lo que continúan siendo un regalo tradicional entre familiares y amigos.

En Toluca, esta fecha conserva un profundo arraigo entre la población, especialmente entre quienes año con año acuden a misa y participan en las actividades organizadas por las parroquias. Aunque las ventas fueron discretas, los artesanos y comerciantes confían en que la tradición continúe vigente y siga formando parte de las celebraciones religiosas de la capital mexiquense.”Aunque parezca que no, hacer las mulitas conlleva trabajo y paciencia. Llevan parte de nuestra inspiración.

Hicimos pocas piezas porque quienes más las compran son adultos, los jóvenes muy poco. Pero hay que seguir promoviendo la tradición, las Mulitas son parte de la fe y la religión católica”, comentó doña María, correspondiente.De esta manera, el Jueves de Corpus continúa siendo una expresión de fe, identidad y tradición que, pese al paso del tiempo, busca mantenerse viva en la memoria y las costumbres de las familias mexiquenses.