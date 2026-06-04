Anuncia Armenta creación de comité organizador para tianguis turístico 2027

Desde Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que se creará un comité organizador para el tianguis turístico 2027.

Indicó que estará integrado por diversos empresarios y se trabajará con el mismo modelo de la feria Puebla 2026.

Resaltó que el objetivo es hacer del tianguis turístico un espacio de promoción de lo local a lo internacional.