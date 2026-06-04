Anuncia Armenta creación de comité organizador para tianguis turístico 2027
- Redacción
- 4 junio, 2026
- Nacional e Internacional
- Alejandro Armenta, Puebla
- 0 Comments
Desde Puebla
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que se creará un comité organizador para el tianguis turístico 2027.
Indicó que estará integrado por diversos empresarios y se trabajará con el mismo modelo de la feria Puebla 2026.
Resaltó que el objetivo es hacer del tianguis turístico un espacio de promoción de lo local a lo internacional.