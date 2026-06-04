Sótano Uno

Raúl Mandujano Serrano

Raúl Mandujano Serrano 4 junio, 2026

4 junio, 2026 Columnas

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· Reporteros vs fotógrafos, el clásico

· Colofón. – El Peluche

Raúl Mandujano Serrano. Periodista

Reporteros y fotógrafos, el clásico. – Mi siempre amable waitress Brenda, de esa antigua cafetería del centro histórico ha llegado un poco antes con tenis y leggins deportivos. “¡Uy! Vengo de practicar fútbol. ¿Tú lo juegas?” -me pregunta-. Pues el periodista lo practicó. Era el mejor defensivo del equipo de reporteros mexiquenses, pero se “fregó” la rodilla.

De hecho, periodistas y reporteros gráficos, año con año, desde hace más de 45, en el marco del Día de la Libertad de Expresión y del Día del Fotógrafo Mexiquense, disputan dos partidos de fútbol conmemorativos a esas efemérides que son alimentadas con la empatía y solidaridad de instituciones y amigos, como es el caso, en esta ocasión, del Ayuntamiento de Metepec, San Mateo Atenco, el PVEM y Pepe Couttolenc, la Cruz Roja del apreciado Mario Vázquez, el DIFEM, la CODHEM. la FGJEM y quizá haya otros que se sumen a estos encuentros que reflejan la unidad de un gremio resiliente.

En los tiempos moceríos del hacedor de estas crónicas irreverentes, estos partidos se contendían en el campo del Seguro Social, en Toluca y ahí mismo se realizaba un convivio al estilo de los vikingos o los reyes anglosajones con el sacrificio al Dios Baco de un borrego y un cerdo para el consumo de barbacoa y carnitas, además de litros de embriagante elixir adormecedor. El paso del tiempo puso a los bohemios jugadores en la bombonera, donde pisar el césped nos hacía correr más emulando a Mario Medina, al “flaco” Macías e incluso a Talavera. Y después al “Chivo” Córdoba, sin perder nunca la visión de la camaradería, de la burla y el albur, de las risas y las chácharas anecdóticas de coberturas informativas.

Se trata de dejar a un lado la pelea por “la de 8”, del esfuerzo por tener la mejor fotografía o entrevista, hasta el mejor convenio. Es un momento para recordar que no nos une un medio de comunicación, sino una historia que, aunque amenazada por caprichos políticos y berrinches divagantes del control mediático, está por encima de eso y se fortalece en la unidad del gremio estatal.

El primer partido se realizará en el Estadio “Martín Alarcón Hisojo”, conocido popularmente como “La Hortaliza” en Metepec. Lo cierto es que aún cuando el amanuense dirige a los reporteros y ya no juega, los reporteros y periodistas regularmente golean y aplastan a los fotógrafos. Allá nos vemos…

Colofón. – El Peluche

Existen cientos de historias que se convirtieron en película. Una de ellas, ocurrió en 1888. Fue Jack “El Destripador”. De hecho, nadie sabe si así se llamaba, fue un apodo de la policía para tener una ficha de búsqueda. Jack operaba en Whitechapel, en Londres. La marca que lo caracterizaba era el desollar a sus víctimas en callejones para luego dejar sobre el cadáver una carta que advertía que las mataría a todas. Asesinó entre 5 y 10 mujeres de la vida galante para luego desaparecer.

Era su marca. Ahora, 138 años después, aparentemente ha nacido un o una nueva asesina serial. El 13 de mayo de 2025, la influencer, Valeria Márquez fue ejecutada en Zapopan durante un “en vivo” para sus redes. Antes del crimen, Valeria recibió un peluche de regalo. Era un puerquito rosa. Ahora, en cinco homicidios cometidos en Culiacán, los autores han dejado en la escena del crimen un peluche de puerquito rosa sin que la autoridad logre interpretar su significado.

Pero no es Londres, es México… Seguro los jueces de la tómbola ya interrogan a los puerquitos rosas y podrán vincularlos a proceso por sus nexos con algún cartel de peluches… Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano