Décima llega al Congreso de Puebla; reconocen a Víctor Velázquez y Joel Huiqui

Desde Puebla

Puebla, Pue.- El Congreso del Estado de Puebla rindió homenaje a los protagonistas de la histórica décima estrella de Cruz Azul al entregar un reconocimiento al ingeniero Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Fútbol Cruz Azul, así como al director técnico Joel Huiqui.

La distinción fue otorgada en reconocimiento a la conquista del campeonato del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, título que permitió a La Máquina alcanzar su décimo campeonato de liga y consolidarse como uno de los equipos más exitosos del futbol mexicano.

Al término de la ceremonia, en entrevista con medios de comunicación, Víctor Manuel Velázquez Rangel confirmó la continuidad de Joel Huiqui al frente del equipo celeste. El dirigente señaló que el estratega cuenta con el respaldo de la directiva luego de haber guiado a Cruz Azul a la obtención de la Décima.

“Joel Huiqui seguirá al frente del proyecto deportivo”, expresó Velázquez Rangel al destacar el trabajo realizado por el técnico durante el torneo que culminó con el campeonato de Liga MX.

Por su parte, Huiqui agradeció la confianza depositada en su trabajo y aseguró que continuará esforzándose para mantener a Cruz Azul como un equipo protagonista y competitivo en el futbol mexicano.

Durante el reconocimiento, legisladores locales destacaron el liderazgo de Víctor Velázquez y la labor del cuerpo técnico para llevar al conjunto cementero a conquistar un título que la afición celebró como un momento histórico para la institución.

Los diputados coincidieron en que el logro deportivo representa un ejemplo de disciplina, perseverancia y trabajo en equipo, valores que trascienden las canchas y que sirven de inspiración para las nuevas generaciones.

Con este reconocimiento, el Congreso de Puebla se sumó a los festejos por la obtención de la Décima estrella de Cruz Azul, mientras que la ratificación de Joel Huiqui marca el inicio de una nueva etapa para el club, que buscará mantenerse en la lucha por los principales títulos del futbol mexicano.