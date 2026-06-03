Sábado 6 de junio: BUAP aplicará la evaluación de práctica

Desde Puebla

Esté sábado 6 de junio, los aspirantes a nivel superior y medio superior de la BUAP aplicarán la evaluación práctica del proceso de Admisión 2026.

De acuerdo a la convocatoria de la Dirección de Administración Escolar (DAE), los aspirantes a Nivel Superior este 6 de junio deberán aplicar la evaluación práctica y del 20 al 27 de junio desde casa la evaluación real.

En tanto, los aspirantes a Nivel Medio Superior aplicarán la evaluación de prueba igual el 6 de junio y la real desde casa del 20 al 27 de junio.