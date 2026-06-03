Armenta sostuvo una reunión por modernización del aeropuerto en Huejotzingo

Desde Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sostuvo una reunión con Grupo Mundo Maya por la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla (IAP) en Huejotzingo.

Durante el encuentro, revisaron el proyecto a fin de establecer las bases para fortalecer la conectividad y el desarrollo del estado.

La administración estatal planea invertir mil millones de pesos y entre las adecuaciones se tiene estimado ampliar las instalaciones, incluido el estacionamiento de 200 a más de 600 cajones.