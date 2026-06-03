Más de mil 700 elementos resguardarán el México ante Serbia en Toluca

Toluca, Méx.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegará un amplio operativo de vigilancia con motivo del partido de despedida de la Selección Mexicana de futbol, que enfrentará a Serbia este jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La dependencia estatal informó que para garantizar la seguridad de los miles de aficionados que acudirán al encuentro, programado para las 20:00 horas, participarán mil 700 elementos policiales apoyados por 30 unidades oficiales, además de binomios caninos, drones tácticos y el sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca.

El dispositivo de seguridad abarcará tanto el interior como el exterior del inmueble deportivo, así como los principales accesos y vialidades cercanas al estadio. Asimismo, se mantendrá vigilancia en los hoteles de concentración de las selecciones de México y Serbia, además de los trayectos que realizarán ambas escuadras antes y después del compromiso.

De acuerdo con la SSEM, el objetivo principal es preservar el orden, proteger la integridad física y patrimonial de los asistentes y evitar la comisión de delitos durante la celebración de este importante evento deportivo, que marcará la última presentación del combinado nacional antes de iniciar su participación mundialista.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades realizarán sobrevuelos de supervisión con helicópteros y drones, además de coordinarse con la policía municipal para agilizar la movilidad y atender cualquier incidente que pudiera registrarse.

La dependencia adelantó que se implementarán 13 cortes a la circulación en distintas vialidades que convergen con el Estadio Nemesio Diez, por lo que recomendó a la ciudadanía tomar previsiones en sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad exhortó a los asistentes a respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia y tránsito, además de reportar cualquier situación de riesgo a través de los números 089 para Denuncia Anónima y 911 para emergencias, disponibles las 24 horas.