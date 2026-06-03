México conquista cinco medallas en el Panamericano Junior de Gimnasia Rítmica 2026

Brasil.- México se colocó dentro de las potencias en el Campeonato Panamericano Junior de Gimnasia Rítmica 2026, que se desarrolló en Rio de Janeiro, Brasil al cosechar cinco medallas en la modalidad conjunto e individual.

Marijose Delgado, con la guía de la entrenadora Jennifer Ponvert, lució en el certamen con dos medallas de plata por All Around y en la final de la rutina de pelota.

De manera general, la gimnasta acumuló 93.150 puntos clasificándose a la final de los cuatro aparatos, que la hicieron acreedora al segundo lugar, mientras que la estadounidense Anna Filipp (101.400) y la brasileña Beatriz Vieira (92.950) ocuparon la primera y tercera posición.

Delgado, medallista en los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025, obtuvo su segundo campeonato de la contienda con el aparato de pelota totalizando 24.000 puntos, solo por detrás de Anna Filipp (25.150).

En sus demás finales fue cuarta en aro, quinta en mazas y séptima en listón, en tanto, Arantza Díaz fue novena en pelota y octava en listón y, finalmente, Sofia Ruiz ocupó el séptimo peldaño de mazas.

En modalidad conjunto, México y la entrenadora Citlaly Quintá ganaron tres medallas: dos platas y un bronce, convirtiéndose en subcampeonas All Around con 39.900 unidades.

Ana Carolina Martínez, Victoria Brambilia, Jenny Juárez, Delia Torres, Natalia Elizalde y Ximena Gómez también lograron plata en la rutina 5 listones y bronce en la final de 5 pelotas en el cierre del evento continental.