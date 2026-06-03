En Toluca promueven fiesta mundialista con respeto y sana convivencia

Toluca, Méx.- A unos días de que la Selección Mexicana dispute su último partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, hizo un llamado a la ciudadanía para vivir el futbol con respeto, inclusión y sin discriminación, con el objetivo de que la ciudad sea ejemplo de hospitalidad durante la máxima fiesta deportiva del planeta.

Durante la entrega de pases para el encuentro entre México y Serbia, que se celebrará en el Estadio “Nemesio Diez”, el alcalde destacó la importancia de fomentar valores de convivencia tanto dentro como fuera de los estadios, especialmente ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros que participarán en las actividades relacionadas con el Mundial.

Moreno Bastida aprovechó para felicitar a don Valentín Diez Morodo y a la directiva del Deportivo Toluca por la obtención de la Copa de Campeones de la CONCACAF, logro que devolvió protagonismo internacional a la capital mexiquense y fortaleció su identidad futbolera.

Como parte del evento, el gobierno municipal reconoció el esfuerzo de trabajadores de Servicios Públicos y Atención Ciudadana mediante la entrega de boletos para presenciar el duelo entre mexicanos y serbios. El edil señaló que estos colaboradores realizan una labor fundamental para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos de la ciudad.

“Son hombres y mujeres que trabajan desde muy temprano para que Toluca luzca limpia y ordenada todos los días”, destacó el presidente municipal al agradecer su compromiso con la población.

Asimismo, fue reconocido el joven pianista toluqueño Mateo Castañeda Cafaratti, quien recientemente obtuvo el segundo lugar en el Concurso Internacional de Piano Elevato Chopin 2026. El alcalde destacó que su desempeño artístico es motivo de orgullo para la ciudad y ejemplo para las nuevas generaciones.

Finalmente, Ricardo Moreno reiteró que Toluca debe convertirse en un referente de respeto, inclusión y cordialidad durante el Mundial 2026. Señaló que el gobierno municipal se sumará a las estrategias que impulsen una cultura de no discriminación, con el propósito de que visitantes y aficionados disfruten de una experiencia segura y memorable en la capital mexiquense.