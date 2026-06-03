Impulsan el uso de la bicicleta en el Estado de México

Metepec, Méx.– Con el objetivo de promover alternativas de transporte amigables con el medio ambiente y fomentar hábitos saludables entre la población, el Gobierno del Estado de México conmemoró el Día Mundial de la Bicicleta con una rodada y diversas actividades recreativas en el Parque Ambiental Bicentenario de Metepec.

La jornada, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), reunió a familias, jóvenes y adultos que participaron en un recorrido por la ciclopista del parque, además de actividades enfocadas en la educación ambiental y la movilidad sustentable.

Durante el evento, autoridades estatales destacaron la importancia de incorporar la bicicleta como parte de los traslados cotidianos, al considerarla una herramienta eficaz para disminuir la contaminación atmosférica, reducir el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Daniel Hernández César, director general del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), señaló que el uso de este medio de transporte representa una acción concreta para combatir los efectos del cambio climático, ya que no genera emisiones contaminantes durante su operación.

Explicó que mientras un automóvil puede liberar cientos de gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro recorrido, la bicicleta constituye una alternativa limpia y accesible que además ayuda a disminuir los niveles de ruido y la saturación de las vialidades.

Como parte de la celebración, los asistentes participaron en dinámicas recreativas y educativas, entre ellas juegos de Memorama, Jenga, Adivina Quién y Gato, así como actividades de cuentacuentos relacionadas con el cuidado del entorno y la protección de los recursos naturales.

La conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta busca generar conciencia sobre los beneficios ambientales, sociales y de salud que ofrece este medio de transporte, considerado uno de los más eficientes para recorridos urbanos.

Con este tipo de iniciativas, la administración estatal refuerza las acciones encaminadas a fortalecer una cultura ambiental responsable y promover ciudades más sustentables para las futuras generaciones.