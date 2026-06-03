México femenil de handball logra bronce y boleto a Santo Domingo 2026

República Dominicana.- La selección mexicana femenil de handball ya luce su clasificación a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, gracias a la medalla de bronce obtenida en la Copa Caribe, competencia que tuvo lugar en República Dominicana.

Luego de disputar intensos partidos, el representativo nacional se instaló en el duelo por el metal de bronce y por el ansiado boleto en contra de un adversario complicado: Puerto Rico.

Tal como lucía desde la previa, fue un choque parejo en el que ambas escuadras dieron lo mejor de sí para asegurar la plaza a Santo Domingo 2026, pero fueron las mexicanas quienes se impusieron por una pizarra final de 31 a 30.

Gracias a este resultado, las jugadoras mexicanas, quienes se concentran en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), se presentarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe junto a la rama varonil.

Las rivales en dicho certamen serán Cuba, Costa Rica y Venezuela, mientras que los varones se medirán frente a Cuba, Costa Rica y Guatemala. Esta disciplina se desarrollará del 29 de julio al 7 de agosto.