Fallece motociclista tras accidente vial en San Mateo Atenco

San Mateo Atenco, Méx.- Un motociclista perdió la vida la mañana del miércoles luego de verse involucrado en un aparatoso accidente vial en el cruce de la avenida Las Torres y la avenida Juárez, en el Barrio de la Concepción, municipio de San Mateo Atenco.

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta en la que viajaba la víctima colisionó contra una camioneta, provocando un fuerte impacto que le causó la muerte de manera instantánea.

Testigos señalaron que el hombre vestía pantalón azul con franjas fosforescentes y una sudadera negra.

Después del reporte al número de emergencias, paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica; sin embargo, al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el percance.

La camioneta involucrada presentó severos daños en la parte frontal como consecuencia de la colisión. Elementos de seguridad pública acordonaron la zona para permitir las labores de los servicios de emergencia y de los peritos encargados de realizar las diligencias correspondientes.

Versiones de algunos testigos indican que el accidente pudo haberse originado cuando uno de los conductores presuntamente ignoró la luz roja del semáforo, lo que derivó en el choque. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y será la investigación de las autoridades la que determine la mecánica exacta de los hechos y las posibles responsabilidades.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.

El incidente provocó afectaciones a la circulación vehicular en una de las vialidades más transitadas de la zona, mientras se llevaban a cabo las labores periciales y el retiro de las unidades involucradas.