América hace oficial la salida de Jardine

Ciudad de México.- El Club América confirmó este miércoles la salida de André Jardine como director técnico, poniendo fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución azulcrema.

A través de sus redes sociales, el conjunto de Coapa anunció la conclusión del ciclo del estratega brasileño, quien durante tres años estuvo al frente del equipo y logró consolidar un proyecto ganador que dejó múltiples títulos y una huella importante entre la afición americanista.

La noticia llega días después de que comenzaran a surgir versiones sobre posibles diferencias entre Jardine y la nueva directiva encabezada por Ferran Reverter, así como cuestionamientos derivados de los resultados obtenidos durante el último semestre. Aunque el club había manifestado públicamente su respaldo al entrenador tras la eliminación en los Cuartos de Final del Clausura 2026 frente a Pumas, finalmente ambas partes decidieron separar sus caminos.

Durante su gestión, André Jardine llevó al América a conquistar tres campeonatos consecutivos de Liga MX, además de obtener el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup, convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos que han pasado por el banquillo azulcrema.

Sin embargo, la falta de conquistas internacionales y el desempeño del equipo en la más reciente campaña generaron dudas dentro de la organización. La eliminación temprana en la liguilla y algunos desacuerdos sobre la planeación deportiva para el próximo torneo habrían sido factores determinantes para el desenlace.

La salida del brasileño abre una nueva etapa para las Águilas, que ahora deberán buscar a un entrenador capaz de mantener al equipo como protagonista tanto en el futbol mexicano como en los torneos internacionales.

Por el momento, la directiva no ha dado a conocer quién será el nuevo estratega del América, aunque diversos nombres ya comienzan a sonar como posibles candidatos para ocupar el puesto que deja vacante uno de los técnicos más ganadores en la historia del club.

Con su salida, concluye una era marcada por títulos, protagonismo y una identidad competitiva que devolvió al América a los primeros planos del futbol mexicano.