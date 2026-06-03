Con inversión de 50 mil mdp, Gobierno Federal rehabilita carreteras

Ciudad de México.- Durante la mañanera encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se dio a conocer a través del Secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Jesús Antonio Esteva Medina, la red de carreteras rehabilitadas en esta Administración con un total de 50 mil mdp de inversión; 18 mil km de intervención, 100 mil empleos a generar, 7 mil 95 km ejes troncales.

Por la parte del noroeste del país, con un total de 8 mil 659 mdp de inversión; 3 mil 170 km de intervención 2026.

Asimismo, en la región noreste; 7 mil 113 mdp de inversión e intervención de 2 mil 110 km 2026. En el centro-occidente, 7 mil 300 mdp de inversión 2026 de 2,444 km de intervención.

En el centro de México: 7 mil 243 mdp de inversión 2026 y mil 998 km de intervención; Región Sur-Sureste 10 mil 873 mdp de inversión en 2026, 3 mil 140 km de intervención en 2026.

Por otra parte, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa Maria Alcalde Lujan, presentó las reformas recientemente publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF): Elección al poder judicial de 2027 pasa al 4 de junio de 2028 para separarla de la elección ordinaria intermedia.

En temas internacionales los morenistas Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas, han sido despojados de sus visas estadounidenses en medio de investigaciones penales que lleva a cabo Washington, dijeron fuentes familiarizadas con los casos al diario estadounidense Los Ángeles Times. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el objetivo de esta medida y de que sea filtrada a los medios de comunicación.

En ese sentido explicó que confía en su trabajo al frente del país, por lo que se siente tranquila, pero puso en duda el objetivo de estos señalamientos.

Además, se dio a conocer la cifra de migrantes detenidos al intentar cruzar de manera irregular la frontera con México, es decir, gente que intenta ingresar a territorio estadounidense y son detenidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se desplomó 97.5% entre el mes de diciembre del 2023 y mayo de este año, destacó la mandataria Claudia Sheinbaum.