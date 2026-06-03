Central de Abasto de Ecatepec se consolidada como referente económico nacional: Martínez

Toluca, Méx.- A 41 años de su creación, la Central de Abasto de Ecatepec se ha consolidado como el principal centro de distribución alimentaria del Estado de México y uno de los más importantes del país, al movilizar diariamente alrededor de tres mil toneladas de alimentos y generar empleo para más de 10 mil personas.Así lo destacó el presidente de dicha central de Abasto, Octavio Martínez Vargas, resaltó los avances alcanzados en materia de infraestructura, seguridad, servicios y apoyo social.

El también legislador explicó que diariamente más de 50 mil personas acuden a la Central de Abasto, procedentes de Ecatepec y de al menos 25 municipios de la región, para adquirir productos a precios competitivos que contribuyen a fortalecer la economía familiar.”Peso exacto, mejores precios, mejor servicio y los mejores productos”, resumió Martínez Vargas al referirse a la filosofía que guía el funcionamiento del complejo comercial.

Dijo que, entre las innovaciones implementadas, destacó que la Central de Abasto de Ecatepec es la primera en México en ofrecer internet gratuito para todos sus clientes y visitantes, además de contar con un centro de salud gratuito para trabajadores, comerciantes y consumidores.

Asimismo, señaló que se han recuperado áreas comunes que habían sido invadidas, se construyen nuevos estacionamientos con elevadores y se mantiene un estricto esquema de vigilancia mediante cámaras de seguridad y la coordinación de cuerpos de seguridad municipal, estatal y de la Guardia Nacional.Aseguró que, los índices delictivos al interior de la Central son prácticamente inexistentes, lo que ha permitido generar confianza entre comerciantes y consumidores.

Además del desarrollo económico, la administración impulsa actividades culturales, deportivas y recreativas para fortalecer la convivencia social y prevenir conductas antisociales. Se realizan torneos deportivos, partidas de ajedrez, concursos de pintura, baile, canto y la creación de murales forman parte de las actividades permanentes del recinto.Y en coordinación con el gobierno municipal para dignificar el entorno urbano de la Central de Abasto mediante la rehabilitación e iluminación de puentes peatonales y vehiculares, así como el mejoramiento de camellones y espacios públicos sobre la carretera federal México-Texcoco.

En materia social, informó que actualmente operan más de 300 mil tarjetas de descuento para amas de casa, además de programas de canasta básica, banco de alimentos y transporte gratuito para habitantes de comunidades alejadas que requieren acudir al centro de distribución.Finalmente, dio a conocer que existe una estrecha colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo para aprovechar los residuos orgánicos y desarrollar proyectos de innovación alimentaria, entre ellos la elaboración de una sopa vegetal orientada a combatir la pobreza alimentaria en sectores vulnerables.