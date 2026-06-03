Firman alianza UAEMéx y Barra Mexicana del Colegio de Abogados

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, firmaron un convenio general de colaboración con miras a impulsar la formación académica, la investigación jurídica, la educación continua y la vinculación profesional en beneficio de estudiantes, docentes y profesionistas del derecho.

Durante la firma del instrumento, realizada en el Edificio de Rectoría, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó que este tipo de alianzas fortalecen la vocación académica de la institución y amplían su impacto social mediante la generación de espacios de formación compartida.

Junto a la presidenta del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Ana María Kudisch Castelló, y el presidente del Capítulo Estado de México de dicho organismo, Rafael González Cubas, la primera rectora auriverde señaló que la transformación que actualmente vive la Máxima Casa de Estudios de la entidad mexiquense coloca a las personas en el centro de las decisiones institucionales a través de procesos participativos, incluyentes y abiertos al diálogo.

Asimismo, explicó que la UAEMéx trabaja en la elaboración del Anteproyecto de Reforma de su legislación universitaria con el objetivo de contar con un instrumento normativo acorde con los desafíos del siglo XXI y con los compromisos que mantiene con su comunidad y la sociedad mexiquense.“En la UAEMéx tenemos la convicción de fortalecer nuestra vocación académica a través de la retribución social y el impacto positivo en nuestro entorno. Por ello impulsamos alianzas como la que hoy concretamos, que nos permiten generar espacios de formación compartida y consolidar una cultura jurídica ética, cercana y comprometida con las necesidades de la sociedad”, dijo.

En tanto, Ana María Kudisch Castelló reconoció la trayectoria y el prestigio académico de la UAEMéx y subrayó la importancia de establecer mecanismos permanentes de cooperación institucional.Indicó que el convenio permitirá desarrollar proyectos conjuntos de investigación, movilidad académica y formación profesional, además de abrir nuevas oportunidades para las comunidades de ambas instituciones.

“En la Barra aspiramos a construir mecanismos efectivos de cooperación que fortalezcan la movilidad docente, impulsen la investigación y abran nuevas oportunidades de desarrollo. Nos complace formalizar esta alianza con una institución de gran tradición, prestigio y relevancia académica como la UAEMéx”, dijo.

En tanto, Rafael González Cubas destacó el carácter estratégico de la colaboración entre ambas instituciones para contribuir al fortalecimiento de la educación, la justicia, el Estado de Derecho y el desarrollo de la sociedad.Por su parte, la titular de la Consejería Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, señaló que esta alianza fortalece los vínculos entre dos instituciones comprometidas con la formación profesional, la generación de conocimiento y el servicio a la sociedad.