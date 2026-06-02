Se reúne Francisco Vázquez con autoridades electorales

Toluca, Méx.- El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado de México, sostuvo una reunión con Amalia Pulido Gómez, presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); Nereida Berenice Ávalos Vázquez, magistrada presidenta de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Arlen Siu Jaime Merlos, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).

Durante el encuentro dialogaron sobre las recientes reformas aprobadas tanto a nivel local, como federal, para aplazar la elección judicial al 2028.

El presidente de la Jucopo manifestó que el aplazamiento de la elección judicial dará más tiempo a las autoridades electorales para la organización de esos comicios y permitirá que se realicen con mayor certeza, legalidad, transparencia y máxima publicidad.

También destacó que ayudará a fortalecer la justicia y a lograr una mayor coordinación entre las autoridades electorales.

Cabe señalar que, el 29 de mayo, el Congreso del Estado de México aprobó la minuta de la elección judicial para aplazar esa elección al primer domingo de junio del 2028.

En este sentido, Francisco Vázquez anunció que estarán trabajando de manera conjunta para analizar algunos temas, derivados de la reciente reforma para que la elección judicial se desarrolle de la mejor forma. Asimismo, revisarán la viabilidad de hacer ajustes a la legislación local.

Finalmente, Francisco Vázquez puntualizó que el Congreso local cuenta con un plazo de 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto correspondiente, para realizar las modificaciones necesarias a la constitución estatal. Además, de que se cuentan con 90 días naturales para modificar las leyes secundarias respectivas.