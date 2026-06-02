Expertos analizan los retos de la elección Judicial en México

Toluca, Méx.- Durante la conferencia “Reflexiones y retos de la elección judicial en México” impartida por el especialista en justicia electoral Rodrigo Escobar Garduño, realizado por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) que encabeza la Magistrada Presidenta del TEEM, Arlen Siu Jaimes, autoridades electorales y jurisdiccionales, quienes coincidieron en la importancia de generar espacios de diálogo para evaluar los alcances, desafíos y oportunidades que representa la elección de integrantes del Poder Judicial mediante el voto ciudadano.

El encuentro reunió a destacadas autoridades electorales y jurisdiccionales, donde la presidenta del Instituto Electoral del estado de México, Amalia Pulido Gómez destacó que la experiencia local aporta elementos de análisis que difícilmente pueden identificarse desde una perspectiva exclusivamente nacional, pues permite conocer plenamente los desafíos operativos, logísticos y organizativos que enfrentan las instancias electorales en cada entidad.

Explicó que la elección judicial de 2025, confirmó la capacidad técnica y profesional de los organismos electorales locales para organizar procesos complejos. Indicó que, desde el IEEM, el compromiso fue garantizar que, aún con reglas novedosas, tiempos reducidos y condiciones distintas a las de una elección ordinaria, la ciudadanía contara con un proceso organizado bajo los principios rectores de la función electoral.

La actividad estuvo encabezada por la Magistrada Presidenta del TEEM, Arlen Siu Jaimes, acompañada por la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez; el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en la entidad, Martín Martínez Cortazar; y la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Nereida Berenice Ávalos Vázquez.

Asimismo, participaron las magistraturas que integran el Pleno del TEEM: Martha Patricia Tovar Pescador, Víctor Oscar Pasquel Fuentes, Selene G. López Espinosa y Héctor Romero Bolaños, quienes refrendaron el compromiso institucional con el fortalecimiento de la democracia y la cultura cívica.

Durante la conferencia se abordaron diversos aspectos relacionados con la implementación de la elección judicial, los retos que enfrenta este nuevo modelo de participación ciudadana y los desafíos que deberán atender las autoridades electorales para garantizar procesos transparentes, equitativos y confiables.

Las autoridades destacaron que este tipo de encuentros permiten enriquecer el debate público, fortalecer la coordinación entre instituciones y contribuir al análisis profundo de las transformaciones que vive el sistema democrático mexicano.

Con este ejercicio académico, el TEEM reafirma su papel como un espacio de reflexión y construcción de conocimiento, promoviendo el intercambio de ideas que permitan enfrentar con mayor preparación los desafíos que plantea la evolución de la democracia en México.