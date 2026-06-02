Próxima dirigencia de FAAPAUAEM será electa por comunidad académica: Zarza

Toluca, Méx.- Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) destacó que ante el próximo proceso de renovación de la dirigencia de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución (FAAPAUAEM) será la comunidad académica la que elegirá a la nueva dirigencia.

Durante el cuarto informe de la titular de la organización sindical que agrupa a más de 5 mil académicos, Gilda González Villaseñor, la primera rectora puntualizó que los propios agremiados, en libertad y con base en los proyectos que mejor representen sus necesidades, elegirán a un nuevo Comité Directivo.

“La Transformación Universitaria, quien elige, quien decide y quien tiene la fuerza para respaldar los proyectos que se presentan en la Universidad es única y exclusivamente la comunidad”, dijo.

Subrayó que la próxima dirigencia sindical trabajará de manera corresponsable con la administración universitaria con miras a fortalecer y garantizar los derechos laborales de las y los académicos.

En el Edificio de Rectoría, enfatizó que la Transformación Universitaria implica romper con inercias y privilegios, otorgar certeza a los procesos de definitividad y concursos de oposición, erradicar la discrecionalidad y el influyentismo, así como descentralizar apoyos y equilibrar las condiciones laborales en todos los espacios académicos de la institución.

“Es una reivindicación de los valores humanistas universitarios y una contribución al desarrollo científico, al fortalecimiento de la capacidad productiva y al reconocimiento de la ciencia como un derecho humano”.

Indicó que dicho cometido será alcanzado con un sindicato sólido, crítico y comprometido, capaz de impulsar, junto con la comunidad universitaria, la aprobación del Anteproyecto de Reforma a la Ley Universitaria y la construcción de una nueva legislación que fortalezca a la UAEMéx.

En tanto, la secretaria general, Gilda González Villaseñor, detalló que al cierre de la administración 2022-2026 entre los principales logros esta la negociación salarial de 2026, con impacto en 23 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo UAEMéx-FAAPAUAEM.

Finalmente, mencionó que durante el último año la agrupación sindical brindó atención permanente a sus agremiados mediante la gestión de 46 mil 218 trámites y servicios; respaldó a docentes en procesos de promoción académica; fortaleció los programas de afiliación; impulsó actividades de capacitación y participación sindical; y entregó, por primera vez, más de 15 mil implementos en beneficio de 6 mil 26 académicos afiliados.