PJEM renueva mobiliario en juzgados de Amecameca

Toluca, Méx.- Con una inversión superior a los dos millones de pesos, el Órgano de Administración Judicial OAJ del Poder Judicial del Estado de México renovó el 54 por ciento del mobiliario de los Juzgados de Amecameca, con la entrega de escritorios ejecutivos, archiveros, libreros, mesas multiuso y sillas. La acción busca actualizar áreas que no recibían equipamiento nuevo desde hace más de una década, brindar mejores condiciones para la atención de las aproximadamente 600 personas que diariamente acuden a esta sede judicial y de trabajo para más de 54 servidoras y servidores judiciales.

La entrega simbólica fue encabezada por las Magistradas María Alejandra Almazán Barrera y María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, así como el Magistrado Pablo Espinosa Márquez, integrantes del OAJ.

Rodríguez Colín destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia orientada a dotar a los órganos jurisdiccionales de herramientas acordes con las necesidades actuales. Precisó que los alcances de esta acción se reflejarán en la atención que reciben habitantes de Amecameca y municipios como Tlalmanalco, Ozumba, Chalco, Ayapango, Juchitepec y Tenango del Aire; así como generar espacios más adecuados para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales y administrativas.

“Hace poco más de 10 años que no se renovaba el mobiliario de estos juzgados, es decir, desde el 2014; la acción que nos convoca ha permitido renovar el 54 por ciento del mobiliario de estos juzgados, irradiando beneficio en favor de los usuarios de la administración de justicia del municipio de Amecameca y aledaños”, señaló.

En representación del personal beneficiado, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia, Marieli Castro Díaz, agradeció la entrega y reconoció el respaldo institucional para atender necesidades que impactan directamente en el desempeño diario de las áreas judiciales.

“La dotación del mobiliario con la que se ha beneficiado el personal de cada uno de nuestros juzgados representa una valiosa mejora en nuestro entorno de trabajo. Su gestión y compromiso contribuyen al fortalecimiento de nuestras labores diarias y condiciones de trabajo, permitiendo desempeñar nuestras funciones de modo eficiente y notable, reflejándose en una mejor atención para la ciudadanía”, expresó.

El Magistrado Espinosa Márquez señaló que una de las responsabilidades del Órgano consiste en proporcionar los recursos necesarios para que cada área cumpla adecuadamente con sus atribuciones, por lo que este tipo de acciones forman parte de una visión enfocada en acompañar el trabajo que se realiza en cada sede judicial.

También transmitió el saludo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, y del Presidente del Órgano de Administración Judicial, Fernando Díaz Juárez, al tiempo que reconoció la labor que diariamente realiza el personal adscrito a los juzgados de la región.

La entrega efectuada en Amecameca forma parte de una serie de acciones emprendidas por el Poder Judicial mexiquense para renovar infraestructura y equipamiento en distintas sedes. Como parte de esta estrategia, próximamente se realizarán actos similares en espacios judiciales de Nezahualcóyotl y Naucalpan, donde también se contempla la incorporación de mobiliario para actualizar áreas de atención y operación.