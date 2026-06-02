Cumplen empresas del EdoMéx con reparto de utilidades

Toluca, Méx.- Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo del Estado de México informó que el sector laboral mexiquense ha entendido que debe cumplir con sus responsabilidades, por lo que respondieron de manera satisfactoria con el reparto de utilidades.

El funcionario estatal indicó que, las principales dudas se relacionaron con la cifra que corresponde al reparto de utilidades, ya que algunos trabajadores contemplan que el monto corresponde, etc.

Precisó que los representantes sindicales han colaborado para orientar a las y los trabajadores para evitar que los conflictos escalen y se atiendan en el debido tiempo para responder dudas.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho constitucional que permite a las y los empleados recibir una parte de las ganancias obtenidas por la empresa o patrón durante el ejercicio fiscal anterior.

La legislación establece que las empresas deben distribuir entre sus trabajadores el 10 por ciento de las utilidades netas generadas. Este monto se reparte considerando los días laborados y el salario percibido por cada empleado durante el año correspondiente.

El pago de utilidades debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo para las personas que laboran en empresas constituidas como personas morales, mientras que para quienes trabajan con personas físicas el plazo concluye el 29 de junio.

En caso de existir dudas sobre el cálculo o el monto recibido, las y los trabajadores pueden solicitar información a sus empleadores o acudir ante las autoridades laborales para recibir orientación y verificar que la prestación se haya otorgado conforme a lo establecido por la ley.