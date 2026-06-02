Gobierno estatal reporta avances del programa “Sí al desarme, sí a la paz”

Toluca, Méx.– Durante la Mesa de Paz que diariamente encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se reconoció a la población mexiquense por su compromiso con la seguridad, al entregar más de 200 armas y más de 6 mil cartuchos útiles como parte del Programa “Canje de Armas 2026. Sí al desarme, sí a la paz”, en su primer mes.

“En el Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense, encabecé la Mesa de Paz esta mañana, donde revisamos los resultados en la implementación del Programa “Canje de Armas 2026. Sí al Desarme, Sí a la Paz”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con el reporte presentado por la Secretaría de Seguridad estatal, del 04 al 30 de mayo, se entregaron 218 armas, 353 granadas, 6 mil 614 cartuchos y mil 046 juguetes bélicos en 13 municipios, estos últimos son intercambiados por juegos didácticos.

La campaña forma parte de los esfuerzos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales con el objetivo de reducir la violencia en los hogares y comunidades, prevenir accidentes y tragedias por el uso indebido de armas.

En este sentido, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó la importancia de impulsar dicha estrategia de pacificación que concluye el 26 de septiembre, cuyas sedes pueden consultarse en las redes sociales oficiales de la SSEM: Facebook @SS.Edomex y X @SS_Edomex.

“Invito a la ciudadanía mexiquense a participar en este programa que esta semana estará en #Chicoloapan, #Ecatepec, #Tenancingo y #Tlalnepantla. ¡La paz la construimos haciendo equipo gobierno y ciudadanía!”, destacó la Mandataria mexiquense.

A la sesión número 103 asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.