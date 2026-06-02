Tlalnepantla fortalece seguridad con nuevo módulo policial

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal Raciel Pérez Cruz, encabezó la inauguración del Módulo de Vigilancia ubicado en la calle División del Norte, en la comunidad de Jorge Jiménez Cantú, con lo que devolver la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad, con un modelo de proximidad que reduce de manera contundente los tiempos de respuesta ante emergencias de las familias de Tlalnepantla.

Con este módulo, se consolida la Estrategia Integral de Seguridad y Prevención Social del Delito, mediante la entrega de infraestructura policial totalmente renovada y dignificada.

Además, ofrecerá una atención pronta, eficaz y con herramientas tecnológicas a la ciudadanía, dijo el Alcalde.

Pérez Cruz, reiteró que el bienestar social se construye desde una base sólida de seguridad, por lo que es indispensable proveer a los elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de espacios dignos y funcionales para realizar su labor con integridad.

Mencionó, que esta obra de rescate urbano e institucional, que abarcó una superficie intervenida de 254 metros cuadrados, y representa una inversión total de un millón 554 mil 346 pesos con 44 centavos.

La obra contempla la colocación de protecciones metálicas en ventanas tipo louver, una puerta abatible, una escalera metálica y marina, además del remozamiento completo de la reja perimetral.