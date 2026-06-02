Cae “El Borregas”, objetivo prioritario de Operación Restitución

Ecatepec, Méx.- Agentes de la Secretaría de Marina (MARINA), Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Policía Municipal de Ecatepec detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Misael “N”, alias “El Borregas” quien es investigado por delitos de extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo, entre otros.

Este sujeto, era considerado uno de los objetivos prioritarios de “Operación Restitución”, ya que, es secretario estatal del autodenominado sindicato “25 de Marzo” y presidente de la Unión de Piperos de Ecatepec, ambas organizaciones adheridas a la organización Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana “USON”.

Los hechos por los que se le investiga ocurrieron el 12 de octubre de 2024, cuando la víctima acudió a un predio de su propiedad ubicado en el municipio de Ecatepec, para limpiar y recoger sus productos de limpieza, momento en que se le acercó un masculino, quien lo amenazó y le pidió que se retirara ya que ese terreno era de su jefe “Fragoso”.

Un día después, el 13 de octubre, las víctimas, una de ellas mujer de más de 60 años, acudieron al predio antes citado, lugar al que arribó el hoy investigado a bordo de un vehículo sedán, se les acercó, y con un arma de fuego las amenazó con privarlas de la vida, si no le entregaban un millón de pesos, ya que una vez que entregaran dicha cantidad les devolvería el terreno.

Luego de que la Fiscalía tuvo conocimiento de estos hechos inició la investigación que permitió identificar a Misael “N”, alias “El Borrega” como posible interviniente en el delito de extorsión, por lo que solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial una orden de aprehensión en su contra.

Una vez cumplimentado dicho mandamiento judicial, Misael “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica. El detenido debe ser considerado inocente en tanto no exista sentencia condenatoria en su contra.

Respecto al inmueble despojado, el 19 de septiembre de 2025, mediante técnica de inspección se decretó el aseguramiento del inmueble y el 29 de octubre del mismo año, se realizó la devolución del mismo a sus legítimos propietarios

De acuerdo a información de esta Fiscalía producto de actos de investigación, este sujeto se encuentra investigado en delitos de lesiones, despojo, extorsión, secuestro, narcomenudeo, robo, portación de arma de fuego, préstamos ilegales “gota a gota”, simulación de vehículo oficial y ataques a las vías de comunicación.

A través de su organización opera en los municipio de Ecatepec, Chalco, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Zumpango, Acolman, Chalco, Tultepec, Tlalnepantla, Huehuetoca, Teotihuacán, entre otros.

Adicionalmente, Misael “N”, alias “El Borrega” es investigado por el delito de extorsión, ya que el 6 de febrero de 2024, acudió al pozo de agua ubicado en el pueblo de San Pedro Xalostoc, del municipio de Ecatepec, en donde se encontraba la víctima, a quien le refirieron que a partir de ese día tomarían el control del pozo y que tendría que entregarles 70 mil pesos al mes, ya que en caso de no hacerlo le harían daño a ella o a su familia.

Dicho inmueble lo ocuparon los imputados mientras realizaban la explotación del pozo hasta el 24 de octubre de 2025, cuando a través de la “Operación Caudal” se decretó el aseguramiento del mismo, que hasta el día de hoy se encuentra asegurado.

Misael “N” es hermano del dirigente de “USON”, Guillermo “N”, quien actualmente se encuentra evadido de la acción de la justicia.

Derivado de los trabajos de investigación de las diferentes dependencias de seguridad, varios integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana, “USON”, han sido detenidos por diversos delitos, entre ellos Gabriela “N”, José Carmelo “N”, José Antonio, “N”, Rita Isabel “N”, Abigail “N” por el delito de extorsión; a María del Carmen “N”, Laura “N”, Carlos Eduardo “N”, por secuestro exprés, Daniela “N” por secuestro; José Manuel “N”; Ulises “N”, Juan Alberto “N”, Luis Ricardo “N” por despojo y a Bella Alicia “N”, por homicidio y despojo en grado de tentativa, los cuales se encuentran en diversas etapas procesales, aunque deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

De entre los detenidos a través de “Operación Restitución” destaca la aprehensión de 45 sujetos identificados por esta Institución como objetivos prioritarios, quienes se encuentran en diferentes etapas procesales, entre ellos Hugo Francisco “N”, líder de la organización social autodenominada “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata” (GOPEZ); Brandon Salvador “N”, líder del grupo delictivo denominado “Los Gastones”; Luis Alberto “N”, líder del grupo de choque denominado “Los 300” y/o “Unión 300 A. C; José Luis “N”, líder de la autodenominada “Asociación Mexicana de Organizaciones Sociales” (AMOS); Sergio “N”, líder de “Los Souverbille” y Gulliver Cándido “N”, líder del grupo delictivo “Los Gulliver”; Juan Manuel “N”, integrante del grupo autodenominado “Los Mayas”; Ulises “N”, integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana “USON”, quienes se encuentran vinculados a proceso por el delito de extorsión.

También han sido detenidos diversos integrantes de grupos criminales que se hacen pasar como sindicatos para encubrir sus actividades delictivas como “22 de octubre”, “USON”, “Los 300” y/o “Unión 300”, “AMOS” y “GOPEZ” entre otros.

Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y policías municipales.