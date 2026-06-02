Asegura policía de Toluca a sujeto que se subía a autobuses a asaltar

Toluca, Méx.- Tras recibir una alerta ciudadana, elementos de la Policía Municipal de Toluca detuvieron a un hombre de 35 años señalado como responsable de asaltar a pasajeros a bordo de un autobús de transporte público que circulaba sobre Paseo Tollocan, a la altura de la colonia Universidad.

Los uniformados llegaron al punto señalado, interceptaron la unidad y aseguraron al sujeto en el interior del vehículo, quien portaba una navaja y en ese momento despojaba de sus pertenencias a los usuarios del transporte público.

Pese a que el presunto asaltante intentó resistirse a la detención, pero fue neutralizado y asegurado en el lugar.

Mientras que una pasajera lo identificó como el responsable del robo de su teléfono celular en ese lugar.

El presunto asaltante, fue identificado como Pedro Jesús “N”. De acuerdo con los reportes policiales, registra antecedentes penales por delincuencia organizada, violación, narcomenudeo, robo simple y robo con violencia.

El imputado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.