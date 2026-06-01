SAT lleva trámites fiscales a 18 estados durante junio

Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició junio con un amplio operativo de atención ciudadana mediante oficinas móviles y módulos itinerantes que recorrerán municipios y regiones de 18 estados del país, con el objetivo de acercar trámites fiscales a comunidades rurales, alejadas y zonas urbanas con alta demanda de servicios.

La estrategia, impulsada por el organismo encabezado por Antonio Martínez Dagnino, se llevará a cabo del 1 al 5 de junio y contempla beneficiar a aproximadamente 4 mil 500 personas mediante la realización de 11 mil 600 trámites fiscales.

Entre los servicios que ofrecerán las oficinas móviles se encuentran la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la generación y renovación de la firma electrónica (e.firma), la emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y orientación en materia tributaria. La atención se brindará sin necesidad de cita previa.

El SAT informó que estas acciones se realizan en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la presencia institucional y facilitar el acceso a los servicios fiscales en localidades donde no existen oficinas permanentes.

Los módulos estarán presentes en entidades como Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Quintana Roo, Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Coahuila y Baja California.

Entre las sedes destacan el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla; Isla, Veracruz; Loreto, Baja California Sur; Dzidzantún, Yucatán; General Francisco R. Murguía, Zacatecas; y Benito Juárez, Quintana Roo. Asimismo, el SAT instalará un módulo especial para la comunidad estudiantil en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, la dependencia participará en programas y eventos locales como las Rutas de la Transformación en Hidalgo, las Campañas de Formalización en Oaxaca, las Ferias de Bienestar en Michoacán y las Ferias de Paz en Nuevo León.

Algunas oficinas operarán con horarios diferenciados en estados como Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Morelos, donde la atención estará vinculada a actividades comunitarias y programas de bienestar social.

El horario general de servicio será de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, aunque ciertas sedes tendrán horarios específicos de acuerdo con las actividades locales.

Con este despliegue, el SAT busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducir las barreras de acceso a los servicios tributarios, especialmente para habitantes de comunidades rurales y municipios alejados de las administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente.