Almeyda defiende a la Liga MX y apuesta por un Monterrey protagonista

Monterrey, Nuevo León.- Matías Almeyda inició oficialmente su nueva aventura en el futbol mexicano al ser presentado como director técnico de Monterrey, una de las instituciones más importantes del país. Durante su presentación, el estratega argentino aprovechó para lanzar una firme defensa de la Liga MX, competencia que considera injustamente subestimada pese a su alto nivel de exigencia.

Luego de dirigir en Europa y Grecia, Almeyda reconoció que siempre mantuvo el deseo de regresar a México, país donde conquistó títulos con Guadalajara y donde asegura encontró una liga capaz de competir con muchas de las mejores del mundo.

“Muchos minimizan el futbol mexicano, pero para mí es una de las mejores ligas que existen. Tiene buenos jugadores, estadios, aficiones y una competitividad que pocas veces se reconoce”, señaló el entrenador.

El ex técnico del AEK Atenas y Sevilla recordó que durante su primera etapa en México logró importantes éxitos con Chivas, incluyendo un campeonato de Liga MX y una Concacaf Champions Cup, experiencia que ahora espera repetir con Rayados.

Sin embargo, dejó claro que su llegada a Monterrey no viene acompañada de promesas inmediatas, sino de un proyecto basado en el trabajo y la construcción de una identidad sólida.

“Me gustan los desafíos y no soy de poner excusas. Primero hay que construir bases fuertes. Monterrey es una institución enorme que ha tenido momentos brillantes y queremos devolverla a esos lugares”, afirmó.

Almeyda también elogió al futbolista mexicano y aseguró que continuará apostando por el desarrollo del talento nacional, convencido de que existen jugadores con la capacidad de destacar dentro y fuera del país.

La misión no será sencilla. Rayados viene de un semestre complicado en el que quedó fuera de la lucha por el campeonato, situación que derivó en cambios importantes dentro de la estructura deportiva del club.

En la misma presentación, Dennis te Kloese, nuevo presidente deportivo de Monterrey, manifestó su confianza en el proyecto encabezado por Almeyda y aseguró que la institución trabajará para volver a ser protagonista en el futbol mexicano.