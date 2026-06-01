Alcalde de Naucalpan entrega la cancha de futbol en la colonia México 68 dentro del Mundial Social

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez, en cumplimiento a la iniciativa del Mundial Social, el Alcalde entregó la cancha de la colonia México 68 totalmente renovada y apta para practicar deporte, acción de la Huella de la Transformación 79, con lo que se cumple una petición solicitada en una de las Asambleas del Pueblo realizada en esta comunidad para transformar este espacio que se conocía como El Polvorín, debido a que era un campo de fútbol de tierra y ahora es un campo de pasto sintético.

Acompañado de las y los vecinos, así como de autoridades auxiliares y servidores públicos municipales, destacó el trabajo de Servicios Públicos al transformar esta cancha en poco tiempo, con gradas, aparatos para realizar ejercicios y bancas para los equipos.

El presidente municipal informó que, esta cancha es la primera que se adaptó para responder al llamado de la Presidenta de la República, para hacer que un evento deportivo no se quede solamente en lo futbolístico, sino que tenga un efecto que impacte en las comunidades.

“Con orgullo y con mucha decisión, fuimos el primer municipio a nivel nacional en sumarnos a ese llamado. La iniciativa no se queda nada más en apúntame en la lista; quiero decirles vecinas y vecinos de la México 68, pues que ustedes fueron en la lista de prioridades quienes primero se consideró para llevar a cabo esta intervención de Huellas del Mundial Social” subrayó.

El alcalde apuntó que, estas transformaciones, forman parte de un plan para rescatar áreas verdes y deportivas para regenerar el tejido social y “pasar de la oscuridad a la iluminación, del olvido a la ocupación, pasar de estas situaciones de abandono a una situación realmente de darle vida y de que estemos como comunidad, haciendo uso de nuestros espacios”.

Mencionó que, gracias a la Presidenta, se contará con un nuevo centro deportivo, una nueva preparatoria, también se rescatarán dos canchas más, aparte de la que va a rescatar el Gobierno Municipal, también dijo que gracias al Gobierno Federal se contará con un sendero seguro y luminoso.

Mencionó que dejar Huellas de la Transformación, es hablar de entrar a todas las colonias, a todos los pueblos, a todos los fraccionamientos, para que se realicen cambios y dejar legados que se queden para la posteridad y que beneficie a las vecinas y los vecinos, y las siguientes generaciones.

En su oportunidad, el Presidente del COPACI de la México 68, Antonio Barrón, agradeció la entrega de la cancha a la comunidad y destacó que era una petición rezagada de años y que ahora es una realidad gracias a la visión del Presidente Isaac Montoya para apoyar a las y niñas, niños y jóvenes en su desarrollo integral.

Por último, el embajador del Mundial social en Naucalpan, Raúl Árias, enfatizó que, con una cancha deportiva de este tipo, la niñez encuentra educación y también forja su carácter para enfrentar desafíos escolares, sociales y profesionales de una mejor forma.