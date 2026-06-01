Realizan jornada de salud visual para personal del Congreso del EdoMéx

Toluca, Méx.- La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, así como las legisladoras Sara Alicia Ramírez de la O (PT) y Ruth Salinas Reyes (MC), inauguraron una jornada de salud visual promovida por el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym) del Poder Legislativo estatal, la cual atenderá a personas servidoras públicas del 1 al 5 de junio.

En este evento, respaldado por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, y organizado por María de Lourdes Silva Bravo, delegada del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym) en el Poder Legislativo estatal, se brindan estudios y asesorías visuales por parte de especialistas en favor del personal del Congreso mexiquense y sus familiares.

Al respecto, Martha Camacho destacó que estas acciones reflejan la visión humana e institucional del parlamentario Francisco Vázquez, quien, indicó, mantiene su compromiso de generar mejores condiciones para las personas servidoras públicas, cuyo trabajo fortalece al Poder Legislativo de la entidad.

La jornada de salud visual estará atendiendo al personal legislativo en el vestíbulo de la sede del Congreso mexiquense, ubicada en el centro de Toluca, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, hasta el próximo viernes 5 de junio.