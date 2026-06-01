Firman convenio San Mateo Atenco y CODHEM para fortalecer derechos humanos

San Mateo Atenco, Méx.- “Desde 2022 decidimos que el respeto y la protección de los derechos humanos serían el eje rector de nuestro quehacer público; no como un requisito administrativo, sino como una forma de entender la vida pública, poniendo a las personas al centro”, puntualizó la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, luego de firmar el Convenio de Colaboración entre el gobierno municipal de San Mateo Atenco y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Frente al presidente de dicho organismo, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, la presidenta destacó que desde el inicio de su administración los derechos humanos, la perspectiva de infancia y la igualdad de género han orientado las políticas públicas, programas y acciones de gobierno, con el propósito de construir un municipio más justo, incluyente y solidario.

La presidenta municipal Ana Muñiz, recordó que este compromiso se encuentra plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Bando Municipal, documentos de gobierno alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, bajo la convicción de impulsar el desarrollo social sin dejar a nadie atrás.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, reconoció la voluntad y el compromiso del gobierno municipal de San Mateo Atenco para colocar los derechos humanos como una prioridad de la administración pública: “Reconozco en la presidenta Ana Muñiz su capacidad, su voluntad y su decisión de firmar un acuerdo de esta naturaleza. No todos los gobiernos municipales voltean a ver los derechos humanos como una prioridad. Usted sí lo hizo. Y esa decisión dice más de su gobierno que cualquier discurso”, expresó al dirigirse a la presidenta municipal.

Por su parte, el ombudsperson mexiquense subrayó que la firma de este convenio representa una declaración de principios con efectos concretos para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, la capacitación de las y los servidores públicos y la atención a la ciudadanía.

Gracias a la firma de este acuerdo, ambas instituciones sumarán esfuerzos para impulsar acciones de formación, sensibilización, orientación y fortalecimiento institucional, consolidando una administración pública más humana, cercana y preparada para garantizar el respeto a la dignidad de todas las personas.

La alcaldesa Ana Muñiz enfatizó en que la dignidad humana debe ser el punto de partida y el destino de toda acción de gobierno, por lo que refrendó el compromiso de su administración para seguir trabajando de manera coordinada con la CODHEM, para que cada persona en San Mateo Atenco pueda vivir con libertad, seguridad y mejores oportunidades de desarrollo.