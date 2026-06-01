Derrumbe afecta la autopista México-Toluca

Foto: Polo Montes de Oca

Cuajimalpa, Méx.- Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activaron la Alerta Amarilla en las inmediaciones de la alcaldía Cuajimalpa, ante la presencia de lluvias fuertes registradas en las últimas horas.

Las autoridades advirtieron que la zona presenta condiciones de vulnerabilidad debido a su orografía accidentada, particularmente en áreas cercanas al cerro de La Venta y la zona del Desierto de los Leones, donde la presencia de barrancas incrementa el riesgo de reblandecimiento de suelo.

Uno de los puntos más afectados es la Autopista México-Toluca, vialidad que colinda con zona boscosa y que ha registrado cierres parciales y totales a causa de deslaves y caídas de tierra, principalmente a la altura del kilómetro 24 y en las inmediaciones de la caseta de La Venta.

De igual forma, en zonas habitacionales cercanas al área forestal del Desierto de los Leones se han presentado incidentes recurrentes de caída de árboles y desprendimientos de tierra, como el ocurrido previamente en la colonia Tetelpan. En Cuajimalpa y áreas como Lomas de Chamizal, también se han identificado zonas de riesgo que han sido acordonadas tras desgajamientos de laderas durante temporadas de lluvias prolongadas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir medidas preventivas, especialmente en zonas de alta pendiente.

Las recomendaciones a la población es reportar de inmediato la aparición de grietas en suelo o paredes en viviendas ubicadas en zonas de ladera o barrancas.

Evitar la ocupación de asentamientos irregulares en áreas de conservación, donde la falta de cimentación adecuada incrementa el riesgo de deslaves.

Protección Civil reiteró que continuará el monitoreo constante de la zona ante la posibilidad de nuevas lluvias en los próximos días.