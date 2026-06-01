Piden en Congreso crear nuevos municipios en comunidades indígenas

Toluca, Méx.- Fuera del Congreso mexiquense, representantes de las comunidades indígenas de San Francisco Tlalcilalcalpan del municipio de Almoloya y de la comunidad de Atzingo, pidieron a la Legislatura mexiquense que sean creados nuevos municipios.

Los habitantes de dichas comunidades, piden que de una vez se crean los municipios pues ya cuentan con todos los requisitos y solo falta el aval del Congreso mexiquense.

Por lo que, Carlos Hernández, integrante del Consejo Mayor del Gobierno Popular de San Francisco Tlalcilalcalpan, reconoció que el proceso enfrentará resistencias porque hay muchos intereses económicos y políticos, pero enfatizó que su comunidad no se siente parte de Almoloya ni de Zinacantepec, municipios que históricamente se han peleado su territorio.

Mientras que, en su comparecencia ante diputados que integran la Comisión legislativa de límites territoriales, los representantes de San Francisco Tlalcilalcalpan, se identifican como un pueblo otomí, recordaron que la localidad tuvo categoría municipal en el siglo XIX y que en 1892 le fue retirada.

Y que en 2002, los municipios de Almoloya de Juárez y Zinacantepec firmaron un acuerdo mediante el cual dividieron parte de su territorio y actualmente la comunidad está integrada por 13 localidades y cuenta con alrededor de 35 mil habitantes.

Pero no cumplen con el requisito poblacional establecido en la legislación estatal, argumentaron que existen antecedentes históricos que justifican una excepción.

Y dijeron que desde 2023 presentaron formalmente su solicitud ante el Congreso local y acusaron que no recibieron respuesta hasta diciembre de 2025, cuando fueron notificados de que el expediente seguía en revisión.

Asimismo, dieron a conocer que como comunidad aportan cerca de 100 millones de pesos y son la principal fuente de recursos de Almoloya.

Mientras que, los de la comunidad de Atzingo del municipio de Ocuilan, señalaron que es la cuarta ocasión que comparecen ante la comisión legislativa para defender su propuesta de municipalización.

Ellos, se reconocen como integrantes del pueblo tlahuica, sostuvieron que buscan preservar su lengua, sus bosques y sus formas tradicionales de organización comunitaria.

“Queremos cuidar nuestros bosques y nuestra lengua y por eso pedimos que nos apoyen para poder ser un municipio”, señalaron.

El proyecto contempla la integración de 19 comunidades con una población aproximada de 12 mil habitantes.

Y que, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, generan alrededor de 102 millones de pesos de recaudación para el municipio de Ocuilan.