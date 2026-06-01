Detienen en Toluca a 4 presuntos implicados en robo de vehículos

Toluca, Méx.- Elementos de la Policía de Toluca recuperaron dos motocicletas y un automóvil con reporte de robo vigente, y detuvieron cuatro personas presuntamente relacionadas con estos hechos en distintos puntos del municipio.

Dichas detenciones, son resultado de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno municipal que preside Ricardo Moreno, que contempla patrullajes inteligentes, monitoreo permanente y seguimiento a través del Centro de Mando Municipal C4.

Por lo que, en una primera intervención realizada en la colonia La Magdalena Otzacatipan, integrantes del Grupo Anti Asalto de la Dirección General de Sustentabilidad Vial detuvieron a Elionai “N” y Marcos “N”, quienes trasladaban una motocicleta con reporte de robo, también fue asegurada una segunda unidad utilizada para remolcar el vehículo robado.

En la delegación Calixtlahuaca fue detenido Isaac “N”, que conducía una motocicleta sin placas de circulación y contaba con reporte de robo con violencia vigente.

Mientras que, en la delegación Seminario, elementos municipales aseguraron un vehículo Chevrolet Astra color azul con reporte de robo vigente, por lo que fue detenido Carlos “N”.

Las personas detenidas y los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo, instancia que determinará su situación jurídica.