Fortalecer carácter social y humanista, compartió Paty Zarza en Seminario de líderes

Ciudad de México, Méx.- Frente a los desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior en el mundo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) participó en el VI Sir Enan Galaly Seminar on Leadership Development. For New Presidents and Emerging Leaders, organizado por la International Association of University Presidents (IAUP), encuentro que reúne a líderes universitarios para analizar el presente y futuro de la educación superior.

La rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, formó parte de este foro internacional en el que rectoras, rectores y directivos de universidades nacionales e internacionales intercambiaron experiencias y estrategias para fortalecer la conducción institucional en un contexto marcado por cambios sociales, tecnológicos y educativos.

Durante la inauguración, el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Carlos Iván Moreno Arellano, señaló que las universidades enfrentan actualmente retos complejos como la disminución de la confianza social en la educación superior, los problemas de financiamiento, el avance de la inteligencia artificial y las nuevas expectativas de las juventudes.

Indicó que este seminario busca generar un espacio de reflexión y colaboración que permita a las instituciones fortalecer su estabilidad, enfrentar los desafíos contemporáneos y reafirmar su papel en la formación de nuevas generaciones.

Por su parte, el director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universia México, Arturo Cherbowski Lask, destacó que las circunstancias actuales exigen liderazgos universitarios con visión estratégica y capacidad para impulsar procesos de transformación.

Asimismo, enfatizó la importancia del intercambio de experiencias y de la cooperación entre instituciones para responder de manera efectiva a las demandas sociales.

En este escenario, la primera rectora de la UAEMéx compartió la experiencia que ha significado asumir la Rectoría de la Autónoma mexiquense en medio de una compleja coyuntura institucional, la cual requirió acciones inmediatas para recuperar la estabilidad y garantizar el bienestar de una comunidad conformada por más de 100 mil integrantes.

La titular de la rectoría auriverde subrayó que uno de los principales desafíos de su administración es encabezar la primera gestión dirigida por una mujer en la historia de la UAEMéx, además de consolidar el carácter social y humanista que distingue a la institución.

Asimismo, resaltó la importancia de participar en espacios internacionales de diálogo, ya que permiten conocer modelos exitosos de gestión, compartir experiencias y construir respuestas conjuntas ante los retos que enfrentan actualmente las universidades.

El VI Sir Enan Galaly Seminar on Leadership Development. For New Presidents and Emerging Leaders contempla 15 sesiones de trabajo que se desarrollarán hasta el 3 de junio de 2026, con la participación de representantes de diversas instituciones de educación superior de México y otros países.