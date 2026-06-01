Inicia nuevo noticiario de Mexiquense Noticias para el oriente del EdoMéx

Redacción

Redacción 1 junio, 2026

1 junio, 2026 Municipios

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Metepec, Méx.– En sintonía con la evolución y la nueva filosofía de Mexiquense Noticias, este lunes 1 de junio arrancó un nuevo espacio informativo estelar que se transmitirá de lunes a viernes en un horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m., a través del canal de noticias 34.2.

El proyecto nace bajo un modelo de periodismo integral y cercano, diseñado no solo para recuperar la voz, la identidad y las historias de las personas que habitan el oriente del Estado de México, sino para ofrecer un desglose puntual, analítico y veraz de los acontecimientos que impactan el día a día de la región.

Este espacio informativo fusiona el rigor de la nota dura con la narrativa humana. De este modo, la ciudadanía estará enterada de la agenda pública, economía, movilida y seguridad del oriente, vinculada también estrechamente con los testimonios, expresiones culturales y logros de una ciudadanía que posee un ritmo propio. Para asegurar una cobertura con el pulso exacto del territorio, el noticiario será producido y transmitido en su totalidad desde el municipio de Nezahualcóyotl.

Contará con grupo de periodistas locales desplegados permanentemente en la región, quienes se encargarán de dar seguimiento puntual a los hechos noticiosos de municipios fundamentales como Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad, Ixtapaluca, Texcoco, Los Reyes La Paz, Chicoloapan y la zona de los volcanes.

Más allá de registrar los hechos, este esfuerzo televisivo pretende construir comunidad y dar identidad a esta importante zona de la entidad.

Al ofrecer información útil para la vida diaria y abrir el micrófono a la sociedad, se busca crear un espejo donde los habitantes se informen con veracidad, compartan sus vivencias y fortalezcan un sólido sentido de pertenencia y orgullo como mexiquenses.

Con este lanzamiento, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos consolida a Mexiquense Noticias como un medio público vivo y equilibrado, comprometido con el derecho a la información y con la representación digna de su sociedad.