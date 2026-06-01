EdoMéx rebasa meta de atención en Semana de Salud Pública

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México superó la meta de atención prevista durante la Semana Nacional de Salud Pública 2026, al beneficiar a 2 millones 946 mil mexiquenses mediante acciones de medicina preventiva, vacunación, nutrición, salud reproductiva y prevención de enfermedades.

Con este resultado, la entidad rebasó la meta establecida de 2.6 millones de personas atendidas, gracias al trabajo coordinado de instituciones federales, estatales y municipales del sector salud, que acercaron servicios médicos y actividades preventivas a comunidades de todo el territorio mexiquense.

Entre las acciones realizadas destacan la vacunación, la prevención de accidentes, promoción de la lactancia materna, prevención del dengue, orientación en salud reproductiva y diversas actividades enfocadas en el bienestar de la población.

Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud del Estado de México, destacó que, bajo el liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se acercaron servicios a las zonas más alejadas de la entidad para garantizar una atención oportuna y cercana a la población.

Subrayó que “la visión en el campo de la salud ha avanzado; por un lado, tenemos la visión sanitaria donde las instituciones, el estado, tienen la obligación de acercar los servicios, de cuidar el estado de salud, pero más el de enfermedad; por otro lado, una visión social, que es el autocuidado, el adoptar estilos de vida saludables”.

En dichas jornadas participaron más de 14 mil trabajadores: 4 mil 549 médicos, 5 mil 840 enfermeras, mil 286 integrantes del personal de salud en servicio social, 2 mil 112 de personal técnico, 888 técnicos de atención primaria y 262 promotores de la salud.