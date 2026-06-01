“Construyendo, Prosperamos Juntos por México” reúne liderazgos en Ixtapan de la Sal

Por: Nayib Nader

Ixtapan de la Sal, Méx.- En un momento crucial para el devenir del tablero político nacional y regional, este municipio mexiquense se convirtió en el epicentro de un cónclave de alta relevancia institucional.

El Licenciado Roberto Beltrán Ocampo, coordinador distrital de la plataforma “Construyendo, Prosperamos Juntos por México”, logró consumar una relevante asistencia al convocar a destacadas figuras del Poder Judicial Federal, líderes sindicales, representantes empresariales y cuadros políticos de primer orden.

El encuentro, caracterizado por un ambiente de rigurosa formalidad, tuvo como eje central el lanzamiento de un enérgico mensaje de unidad y corresponsabilidad. Frente a las transformaciones actuales del país, los asistentes coincidieron en la urgencia de deponer agendas particulares para enfocarse en el fortalecimiento y la sólida cimentación de las estructuras institucionales y sociales de la República

La alta representatividad del evento quedó de manifiesto con la asistencia de la Magistrada electa, Érika Isela Castillo Vega, cuya presencia subrayó el profundo interés del ámbito jurisdiccional en estos puentes de diálogo ciudadano.

De igual manera, el sector gremial de la judicatura estuvo sólidamente encabezado por el Licenciado Víctor Flores Nicolás, secretario general del Sindicato del Poder Judicial de la Federación, acompañado estratégicamente por los enlaces institucionales Víctor Martínez González y Saúl García González.

La dirigencia nacional de la organización promotora dejó sentir su respaldo político a través de una comitiva de alto nivel. En representación oficial de la Doctora Lety Quesada, Presidenta Nacional de la organización, acudieron el Ingeniero Jesús Vázquez Eslava, Secretario General del comité político nacional y la Licenciada Norma Angélica Díaz Gómez, Secretaria General de Desarrollo Social.

El bloque de alianzas sumó el respaldo del ámbito legislativo con la participación de Alonso Ramírez Reyes, quien asistió en representación directa del Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de “Prosperando por México”.

Asimismo, en el ámbito organizativo local y de base, se sumaron a la mesa de trabajo el Coordinador Estatal, Gustavo Quiroga García; los coordinadores nacionales Julio Cárdenas y Michel Garnica; así como las representantes del movimiento social de “Las Adelitas” del municipio de Lerma, María Esthela Montes Becerril e Irma Leticia Moreno Gutiérrez.

Con este encuentro, Ixtapan de la Sal se posiciona como el punto de partida de una estructura que busca amalgamar el desarrollo social, la justicia laboral y la certidumbre empresarial, de cara a los retos del panorama nacional.