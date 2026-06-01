Con inversión de 10.8 mdp, gobernadora entrega rehabilitación de Avenida Las Torres de Tultitlán

Tultitlán, Méx.- Con una inversión de más de 10.8 millones de pesos, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entregó la rehabilitación integral de la Avenida Las Torres, en el municipio de Tultitlán, obra que beneficiará directamente a más de 2 mil 250 habitantes y que forma parte de la estrategia Senderos Mexiquenses: Caminemos Seguras.

La mandataria estatal destacó que la seguridad no sólo se combate con acciones policiales, sino también mediante la recuperación de espacios públicos, la iluminación de calles y la construcción de entornos seguros para mujeres, niñas y adolescentes.

“La seguridad se construye desde el territorio, iluminando calles, recuperando espacios públicos y generando entornos más seguros para nuestras niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores”, afirmó.

La obra incluyó la intervención de mil 200 metros cuadrados con la construcción de rampas de acceso, guarniciones, instalación de luminarias, reductores de velocidad, señalización y mobiliario urbano, acciones que además generaron 931 empleos directos e indirectos.

Acompañada por la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández; el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara; así como autoridades municipales y legisladores locales y federales, Gómez Álvarez señaló que 2026 ha sido declarado por su administración como el “Año de las Obras en el Estado de México”, con proyectos enfocados en seguridad, educación, salud, infraestructura vial e hidráulica, desarrollo económico y bienestar social.

La gobernadora aseguró que la ejecución de estas acciones es posible gracias a una política de austeridad y manejo responsable de los recursos públicos. “Los recursos regresan al pueblo convertidos en obras, acciones y programas que mejoran la calidad de vida de las familias”, sostuvo.

Entre los principales anuncios realizados, destacó el próximo inicio de la construcción del Mexibús Línea 5, que conectará Lechería con El Rosario y beneficiará a más de 137 mil usuarios de los municipios de Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan.

Asimismo, recordó la reciente rehabilitación integral del Periférico Norte, vialidad por la que circulan diariamente alrededor de 200 mil vehículos, así como los subsidios otorgados a usuarios del Mexibús y Mexicable, que han permitido más de 61 millones de viajes gratuitos y transbordos sin costo para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años.

En materia de seguridad, la gobernadora destacó los resultados de la estrategia de Mando Unificado implementada en la entidad, la cual, aseguró, ha contribuido a una disminución del 34 por ciento en los homicidios dolosos.

La mandataria también hizo referencia al Plan Integral para la Zona Oriente impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual se desarrollan más de 121 acciones en beneficio de más de 10 millones de habitantes del Estado de México.

De igual forma, resaltó la puesta en marcha del Tren Suburbano Buenavista-AIFA, cuya estación en Tultitlán favorecerá la movilidad de aproximadamente 799 mil habitantes de ocho municipios mexiquenses.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, explicó que el programa Caminemos Seguras forma parte de las acciones implementadas en municipios con Alerta de Violencia de Género y tiene como propósito recuperar espacios públicos con perspectiva de género.

“Las mujeres deben poder apropiarse de los espacios públicos, transitar con seguridad y ejercer plenamente su derecho a una movilidad libre de violencia”, expresó.

En tanto, el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, precisó que los trabajos fueron ejecutados de manera coordinada entre el Gobierno estatal, la Secretaría de las Mujeres y el Ayuntamiento de Tultitlán para fortalecer la accesibilidad y seguridad de la zona.

Finalmente, Delfina Gómez reiteró su compromiso de continuar impulsando obras en Tultitlán, donde adelantó que además del Mexibús Línea 5 se contempla la renovación de 20 kilómetros de vialidades en beneficio de Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, así como la rehabilitación del Boulevard Benito Juárez en la colonia Lázaro Cárdenas.

“Todavía hay obras pendientes, pero seguiremos trabajando para atender las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses”, concluyó.