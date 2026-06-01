Analiza en Congreso solicitud para crear municipios con población indígena

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Comisión de Límites Territoriales de la LXII Legislatura mexiquense, se reunió con habitantes de las comunidades de Atzingo, San Francisco Tlalcilalcalpan, San Pablo de las Salinas y Santa Catarina Ayotzingo, con el fin de crearlos como municipios.

Dichas solicites fueron promovidas por representantes de comunidades pertenecientes a los pueblos originarios tlahuica, otomí y náhuatl.

En la reunión, el diputado Román Francisco Cortés Lugo, la diputada Miriam Silva Mata y Ernesto Santillán Ramírez formularon diversos cuestionamientos a las y los promoventes, con el propósito de conocer la viabilidad económica, presupuestal, demográfica, administrativa y social de sus propuestas, así como su capacidad para garantizar la prestación de servicios públicos.

El diputado Román Cortés informó que las manifestaciones recibidas serían remitidas a las partes acreditadas, de acuerdo a los procedimientos correspondientes para dar continuidad al proceso.

Sobre la propuesta de Atzingo, cuya creación implicaría la segregación de Ocuilan, Eduardo González Gómez, representante de las comunidades indígenas tlahuicas, afirmó que cuentan con viabilidad financiera y administrativa, y que información de la Secretaría de Finanzas estatal— se estiman ingresos por alrededor de 102 millones de pesos y una recaudación propia para atender las funciones municipales.

Y que la nueva demarcación atendería a 12 mil habitantes distribuidos en 19 localidades y 16 delegaciones, mientras que Ocuilan conservaría 24 mil 220 habitantes, 48 localidades y 28 delegaciones, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Por su parte, Rubén Rodríguez Peña, representante legal del Ayuntamiento de Ocuilan, manifestó que, en caso de que el Congreso mexiquense determine favorablemente la creación, la administración municipal colaborará y facilitará las acciones necesarias para concretar el proceso, al tiempo que llamó a privilegiar el respeto institucional y la paz social independientemente de la resolución.

En lo relativa a San Francisco Tlalcilalcalpan, propuesta que considera la segregación de territorios de Almoloya de Juárez y Zinacantepec, Héctor Benito Sampedreño Muñoz, representante del pueblo otomí, recordó que esta localidad obtuvo la categoría de municipio entre 1870 y 1892, por lo que distintas generaciones han impulsado su restitución.

Y que cuentan con una población de 34 mil 843 habitantes, reconocimiento como pueblo originario por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desde 2024, así como los recursos, inmuebles y la estructura administrativa requerida por la Ley Orgánica Municipal.

Arturo Galicia Carballar, representante jurídico del Ayuntamiento de Zinacantepec, expresó su respeto a los derechos constitucionales de la población; sin embargo, solicitó que las pruebas presentadas por las y los promoventes sean verificables y cumplan con los requisitos legales.

Respecto a la comunidad de San Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultitlán, Polet Yazmín Guerrero Corzo, delegada de esa demarcación, sostuvo que se cumple con los requisitos de población, economía e infraestructura. Destacó que la localidad cuenta con 157 mil 998 habitantes, cifra superior al mínimo legal de 60 mil, y que la segregación dejaría a Tultitlán con 56.52 kilómetros cuadrados de territorio y 358 mil 343 habitantes.

En materia financiera, añadió que San Pablo registra 5 mil 583 unidades económicas y una importante capacidad recaudatoria por concepto de impuesto predial y derechos de agua potable.

Además, estimó que el nuevo municipio recibiría alrededor de 880 millones de pesos anuales en participaciones federales y estatales.

Y habitantes de la comunidad de Santa Catarina Ayotzingo, en Chalco, expusieron que esta localidad fue municipio de 1826 a 1894. Afirmaron que reúne los requisitos legales para obtener la categoría de municipio, pues cuenta con proyectos geológicos para el suministro de agua, así como con estrategias económicas y educativas, además de una estructura de gobierno e infraestructura.

En su carácter de tercer interesado, Abimael Hortiales Maqueda, titular de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Chalco, entregó un documento con el posicionamiento del municipio.