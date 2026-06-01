Convocan a concurso de fotografía “Espacios públicos con valor social”

Metepec, Méx.– Con el propósito de visibilizar y reconocer la importancia de los lugares públicos que son escenarios de la vida comunitaria y familiar de los mexiquenses, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, invita a participar en el 3.er Concurso de Fotografía “Espacios públicos con valor social”.

Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), informó que se premiará con 40 mil pesos al primer lugar, 30 mil pesos al segundo y con 20 mil pesos al tercero.

Con esta acción se busca incentivar a los mexiquenses a capturar la esencia de la infraestructura comunitaria, porque los espacios públicos son el escenario donde se construye el tejido social, se promueve la inclusión y la equidad, y se fortalece el sentido de pertenencia.

Las fotografías deberán corresponder únicamente a: parques y espacios verdes urbanos, espacios deportivos y recreativos, plazas y espacios de convivencia comunitaria, centros culturales, casas de cultura y foros públicos al aire libre, mercados municipales, andadores y corredores peatonales, que representen convivencia comunitaria.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que residan en el Estado de México, quienes tendrán la oportunidad de realizar su registro hasta el próximo 31 de agosto; los resultados se difundirán el 6 de octubre de este año.

Las bases del concurso se encuentran disponibles para su consulta en el sitio web oficial de la Sedui: https://sedui.edomex.gob.mx/.