Gobierno del EdoMéx regala boletos para el partido de México vs Serbia

Toluca, Méx.– En el marco de la iniciativa “Estadio de México. Destino Futbolero”, el Gobierno de la Maestra Defina Gómez te lleva al partido México Vs. Serbia, el próximo jueves 4 de junio, en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca. Las y los interesados deben ser mexiquenses, mayores de edad y tener INE vigente con dirección en territorio estatal.

Únicamente debes tomarte un video o una fotografía donde aparezca el Colibrí institucional en tu comunidad, localizado en plazas, deportivos, escuelas, senderos, oficinas gubernamentales; súbela a tus redes sociales (asegúrate de que tu perfil o publicación sean públicas para que puedan verse) y describe por qué mereces ganar un boleto doble.

Sigue las cuentas oficiales del Gobierno del Estado de México, además, etiquétalas en tu publicación: tiktok.com/gobiernodeledomex, facebook.com/gobierno.edomex, instagram.com/gobierno.edomex

Solo se permite una participación por persona y la entrega de boletos será personal e intransferible. Tienes hasta el 2 de junio, a las 23:59 horas para participar. Regístrate al llenar el formulario de la dinámica en: estadiodemexico.edomex.gob.mx