Convocan a segunda etapa de evaluación para personas juzgadoras en el EdoMéx

Toluca, Méx.- Como parte del proceso de evaluación del desempeño judicial implementado por el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de México, inició la convocatoria para la segunda fase dirigida a las personas juzgadoras electas sujetas a este procedimiento.

Esta etapa corresponde al modelo de evaluación derivado de la Reforma Judicial, cuyo propósito es fortalecer la calidad de la impartición de justicia, consolidar instituciones más sólidas, transparentes y cercanas a la ciudadanía, así como contribuir al fortalecimiento de la confianza pública en el sistema judicial.

El procedimiento, puesto en marcha desde marzo de 2026, es coordinado por la Visitaduría General y la Unidad de Evaluación del Desempeño, ambos del Tribunal de Disciplina, conforme a los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño emitidos por el Pleno del Tribunal el pasado 8 de enero.

El marco normativo establece las reglas y criterios para valorar aspectos como la productividad, la satisfacción de las personas usuarias del servicio de justicia, la administración del personal, la conducta judicial y la capacitación continua de las personas juzgadoras, bajo principios de objetividad, transparencia y certeza jurídica.

La segunda fase se enfoca en la valoración de conocimientos jurídicos, competencias técnicas y habilidades prácticas mediante exámenes teórico – prácticos desarrollados en coordinación con la Escuela Judicial del Estado de México.

Las personas participantes podrán registrarse del 1 al 10 de junio de 2026 mediante la plataforma habilitada por la Escuela Judicial https://ejem.edu.mx/registroaspirantes. La evaluación iniciará con la fase teórica, programada para los días 24 y 25 de junio; mientras que la fase práctica se desarrollará del 29 de junio al 2 de julio, de acuerdo con la materia y función jurisdiccional correspondiente.

Las evaluaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Escuela Judicial del Estado de México, ubicadas en Toluca, y los resultados serán publicados el 10 de julio.

De esta manera, el Tribunal de Disciplina Judicial continúa consolidando un modelo de evaluación permanente, objetivo y transparente que fortalece el desempeño jurisdiccional, impulsa la mejora continua y contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.