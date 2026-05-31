Operación Restitución asegura más de 2 mil inmuebles en EdoMéx

Toluca, Méx.- A través de Operación Restitución, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 2,082 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales, 1,198 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

En la última semana, autoridades de los tres órdenes de gobierno que forman parte de esta estrategia realizaron 14 cateos y 20 inspecciones en los municipios de Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Metepec, Nezahualcóyotl, San Antonio La Isla, Tecámac, Tenango del Valle, Texcoco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec en donde se aseguraron 34 inmuebles, de los cuales son 27 casas habitación, 5 predios, 1 local comercial y 1 bodega.

De esta forma, del total de los predios asegurados, 1,713 son casas habitación, 338 predios y 31 son inmuebles destinados a uso comercial.

Adicionalmente se han llevado a cabo detenciones de 40 sujetos identificados por esta Institución como objetivos prioritarios, quienes se encuentran en diferentes etapas procesales, entre ellos Hugo Francisco “N”, líder de la organización social autodenominada “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata” (GOPEZ); Brandon Salvador “N”, líder del grupo delictivo denominado “Los Gastones”; Luis Alberto “N”, líder del grupo de choque denominado “Los 300” y/o “Unión 300 A. C; José Luis “N”, líder de la autodenominada “Asociación Mexicana de Organizaciones Sociales” (AMOS); Sergio “N”, líder de “Los Souverbille” y Gulliver Cándido “N”, líder del grupo delictivo “Los Gulliver”; Juan Manuel “N”, integrante del grupo autodenominado “Los Mayas”; Ulises “N”, integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana “USON”, quienes se encuentran vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Destacan además las detenciones de diversos integrantes de grupos criminales que se hacen pasar como sindicatos para encubrir sus actividades delictivas como “22 de octubre”, “USON”, “Los 300” y/o “Unión 300”, “AMOS” y “GOPEZ” entre otros.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.