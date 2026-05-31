Cae pareja por robo de vehículo con violencia en El Oro

El Oro, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron orden de aprehensión en contra de una femenina y un masculino identificados como Daniela Sarahí “N” y David “N”, por su probable participación en el delito de robo de vehículo con violencia en agravio de un masculino.

Las primeras indagatorias establecieron que el pasado 24 de mayo del año en curso, en el municipio de El Oro, la víctima se encontraba en su negocio de renta de cuatrimotos, momento en que arribaron los hoy detenidos e hicieron el contrato para la renta de una de las unidades.

Durante el recorrido, Daniela Sarahí “N” y David “N”, habrían amagado a la víctima con un arma de fuego para desapoderarla de sus pertenencias y del automotor, dejándola en el camino y huir con dirección al municipio de San José del Rincón.

Tras tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes e identificó a los probables responsables, por lo qué, solicitó y obtuvo de un Juez orden de aprehensión por el delito de robo de vehículo con violencia.

Elementos de esta Fiscalía cumplimentaron el mandato judicial e ingresaron a los detenidos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de El Oro, donde quedaron a disposición de una Autoridad competente, quien determinará su situación legal.

A los detenidos se les debe de considerar inocentes hasta que se determine lo contrario a través de una sentencia. En caso de ser encontrados responsables podrían alcanzar una pena de hasta 39 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.