Capturan a presuntos responsables de desaparición de hijo de madre buscadora

Sonora, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), esclarece caso de desaparición ocurrido en el año 2019, identificando a probables responsables y localiza los restos de la víctima Marco Antonio “N”, hijo de la madre buscadora Cecilia Flores, quien permanecía desaparecido desde mayo de 2019; los probables responsables ya enfrentan un proceso penal.

El organismo de justicia del estado de Sonora logró avances sustanciales en la investigación por la desaparición de Marco Antonio “N” ocurrida el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, hijo de Cecilia Patricia Flores, integrante y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Luego de las investigaciones ministeriales, el trabajo de inteligencia y los análisis periciales, la FGJES logró identificar la probable participación de integrantes de una célula criminal y establecer la intervención de una segunda fracción delictiva reckoned con los hechos.

Como parte de las diligencias, el pasado 25 de marzo de 2026 se ejecutó un cateo en el que fueron localizados restos óseos con correspondencia genética y pericial relacionada con Marco Antonio “N”, quien permanecía desaparecido.

Gracias al resultado de las investigaciones, el 2 de abril de 2026 se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión contra integrantes de la célula criminal involucrada. De ellas, seis fueron cumplimentadas: una por defunción de Alexis “N” y cinco con la captura de Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”, quienes ya enfrentan imputación por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

La FGJES reitera que estos hechos no quedarán impunes y mantiene su compromiso de continuar las investigaciones hasta el total esclarecimiento del caso y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.