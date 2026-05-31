Montaño premia a Portugal en el Mundialito FUT 2026

Atizapán de Zaragoza, Méx. – Tras cuatro días de intensos partidos, concursos y actividades culturales, este domingo culminó el “Mundialito Deportivo y Cultural FUT 2026 Atizapán”, organizado por la Fundación Lazos que Mueven, presidida por Luis Montaño.

Durante el certamen, niñas y niños de 5º y 6º de primaria representaron a sus escuelas en competencias deportivas y culturales, en las que demostraron talento, disciplina, creatividad y espíritu de comunidad. Las y los participantes compitieron en la cancha, animaron con entusiasmo a través de porras, participaron en presentaciones de danza y plasmaron su creatividad en murales que dieron vida al Deportivo Ana Gabriela Guevara, sede de esta primera edición.

Luis Montaño, presidente de la Fundación Lazos que Mueven y organizador del evento, destacó que la respuesta de la sociedad atizapense fue extraordinaria y que el Mundialito permitió fortalecer la unión de la comunidad en torno a una causa común: impulsar a la niñez, el deporte, la cultura y la educación.

“Sin las niñas y los niños, esta comunidad no tiene futuro. Por eso hay que invertirle a la educación, al deporte y a los espacios que les permiten crecer con disciplina, alegría y sentido de pertenencia”, expresó.

Montaño señaló que los premios obtenidos por las escuelas ganadoras serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura escolar, por lo que cada comunidad educativa podrá decidir en qué proyecto invertir el recurso recibido.

“Este apoyo es un granito de arena para mejorar los planteles educativos. Vamos a estar muy atentos y esperamos que nos inviten a la inauguración de esas obras en las escuelas, porque queremos ver cómo este esfuerzo se transforma en beneficios reales para las niñas y los niños”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Mundialito dejó un mensaje claro para Atizapán: cuando la ciudadanía participa, se organiza y cree en sí misma, es posible hacer las cosas de manera distinta y mejor.

“El mensaje que queremos transmitirles a las y los atizapenses es que crean en ustedes mismos; que crean que podemos hacer las cosas diferentes y mejor en todos los ámbitos: en el deporte, en la política y en el gobierno. Se requiere gente profesional, constante y disciplinada, como en el deporte”, señaló.

Luis Montaño también hizo un llamado a dejar de lado la polarización y concentrarse en acciones que contribuyan al desarrollo de la comunidad.

“No necesitamos más polarización ni discursos que no abonan al desarrollo del país. Necesitamos trabajar cerca de la gente, con constancia, con visión y con amor por nuestra comunidad. Mi favorito siempre será Atizapán de Zaragoza”, subrayó.

En esta primera edición del Mundialito FUT 2026, la escuela primaria “Henry Ford 87”, que representó a Portugal, se coronó en dos competencias al obtener el campeonato de futbol y el primer lugar del concurso de danza folklórica. Por su parte, la escuela “Agustín Tapia”, representante de Camerún, ganó el premio al mejor mural, mientras que la escuela “José Vasconcelos”, representante de Francia, obtuvo el reconocimiento a la mejor porra.

Por cada competencia ganada, las escuelas recibirán 25 mil pesos que serán destinados al mejoramiento de sus planteles educativos.

Con esta primera edición, la Fundación Lazos que Mueven reafirmó su compromiso de seguir impulsando proyectos cercanos al territorio y a la ciudadanía, promoviendo el deporte, la cultura, la educación y la participación comunitaria como herramientas para construir un mejor Atizapán.