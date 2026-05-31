México revela su lista mundialista con grandes ausencias

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo 2026. El director técnico Javier Aguirre presentó la convocatoria oficial con la que afrontará el torneo más importante del futbol internacional, una lista que combina experiencia, juventud y algunas decisiones que han generado polémica entre aficionados y analistas.

Entre los convocados destacan nombres de amplia trayectoria como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Orbelín Pineda y Jesús Gallardo, además de figuras que atraviesan un gran momento futbolístico como Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega y Álvaro Fidalgo. También sobresale la presencia de jóvenes talentos como Gilberto Mora, Obed Vargas y Mateo Chávez, quienes buscarán consolidarse en el escenario más importante del futbol mundial.

En la portería fueron elegidos Guillermo Ochoa, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo. La defensa estará integrada por Israel Reyes, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez. Para el medio campo, Aguirre se inclinó por Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Gilberto Mora y Luis Chávez.

En la ofensiva aparecen Roberto “Piojo” Alvarado, César “Chino” Huerta, Guillermo “Memote” Martínez, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Armando “Hormiga” González y Alexis Vega.

No obstante, la convocatoria también dejó ausencias importantes. Carlos Rodríguez, pieza fundamental en el reciente título del Cruz Azul, quedó fuera de la lista final. La misma situación vivió Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca que recientemente conquistó la Concacaf Champions Cup con los Diablos Rojos.

A ellos se suman Richard Ledezma, de Chivas, y Jordan Carrillo, de Pumas, quienes estuvieron cerca de integrar el plantel mundialista, pero finalmente no entraron en los planes del estratega nacional.

Con la lista definida, México inicia la recta final de preparación con la ilusión de realizar un papel histórico en una Copa del Mundo que tendrá como una de sus principales sedes al territorio mexicano.