Marcel Ruiz sacrificó su salud para ser campeón con Toluca

Toluca, Méx.- La obtención de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026 dejó una historia de entrega y compromiso dentro del Deportivo Toluca. Marcel Ruiz, uno de los referentes del conjunto escarlata, disputó la final frente a Tigres pese a sufrir una rotura parcial de ligamentos, una lesión que ahora lo obligará a pasar por el quirófano y alejarse de las canchas durante varios meses.

El mediocampista mexicano decidió postergar la cirugía para mantenerse activo durante la recta final de la temporada y aportar al equipo en la búsqueda de un título internacional. Su esfuerzo tuvo recompensa, ya que los Diablos Rojos levantaron el trofeo continental tras imponerse a los felinos en una dramática tanda de penales en el Estadio Nemesio Diez.

A pesar de las molestias físicas, Ruiz fue titular en el encuentro y permaneció 51 minutos sobre el terreno de juego. Su participación fue posible gracias a un gran esfuerzo personal, situación que fue reconocida públicamente por el director técnico Antonio Mohamed al término del compromiso.

El estratega argentino reveló que el futbolista presentó dolor desde los primeros minutos del partido e incluso tuvo que ser infiltrado durante el descanso para intentar continuar ayudando a sus compañeros.

“A Marcel le molestó la pierna al principio del partido, se infiltró al medio tiempo, jugó con el corazón. Mi admiración y respeto para él porque puso por delante a la institución y a sus compañeros”, señaló Mohamed.

La lesión había sido diagnosticada meses atrás; sin embargo, Marcel Ruiz decidió aplazar la operación con la intención de mantenerse como una opción para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Al no ser considerado en la prelista nacional, el futbolista optó por concluir su participación con Toluca y posteriormente iniciar su proceso de recuperación.

Con apenas 25 años, Ruiz se ha convertido en una de las figuras más queridas por la afición escarlata. Ahora comenzará una nueva etapa fuera de las canchas, con el objetivo de regresar plenamente recuperado y seguir escribiendo su historia con los Diablos Rojos.