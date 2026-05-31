Arbitraje mexicano tendrá presencia destacada en el Mundial 2026

Toluca, Méx.- A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, México ya comenzó a sumar protagonistas dentro del torneo más importante del futbol internacional. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que siete silbantes nacionales formarán parte del grupo arbitral que participará en la justa mundialista.

Los representantes mexicanos ya se encuentran concentrados en Miami, Florida, donde realizan los últimos trabajos de preparación antes de recibir posibles designaciones por parte de la FIFA para los encuentros del certamen.

La delegación está conformada por César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza como árbitros centrales. Ambos cuentan con experiencia en competencias internacionales y serán los encargados de representar al arbitraje mexicano dentro del terreno de juego.

A ellos se suman Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Alberto Morín Méndez, quienes desempeñarán funciones como árbitros asistentes. Mientras tanto, Guillermo Pacheco Larios y Erick Yair Miranda Galindo integrarán el equipo de videoarbitraje (VAR).

La Comisión de Árbitros destacó que la designación de siete representantes nacionales es resultado del trabajo, la preparación y el desempeño que han mostrado a lo largo de los últimos años en torneos nacionales e internacionales.

De acuerdo con el organismo, los silbantes mexicanos estarán disponibles para ser considerados por la FIFA en cualquiera de los encuentros que conforman la Copa del Mundo, una oportunidad que representa un importante reconocimiento al nivel del arbitraje nacional.

La presencia de Katia Itzel García también marca un momento significativo para el futbol mexicano, al consolidarse como una de las árbitras más destacadas del país y formar parte del grupo que tendrá actividad en la máxima competencia internacional.

Con siete representantes en distintas áreas del arbitraje, México reafirma su peso dentro del futbol mundial y buscará dejar huella no solo como uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026, sino también mediante la actuación de sus jueces en los escenarios más importantes del torneo.