GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 31 mayo, 2026

31 mayo, 2026 Columnas

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Hace poco platicaba con mis alumnos sobre aquellos políticos, que, hipnotizados por las cámaras y las redes sociales, ahora se creen influencers, alcaldes, diputados, gobernadores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, que, en lugar de estar trabajando en beneficio de la gente, sólo andan mamaseando.

Hace unos días, cerca de la capital mexiquense, en Almoloya de Juárez, se registró un enfrentamiento armado que dejó dos hombres muertos y un presunto criminal detenido, según información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, momentos complicados para la gente que vive en ese municipio, que desde hace meses sólo observa como el crimen ha crecido en su territorio ante la actuación inerte de las autoridades municipales.

Eso sí, al alcalde ADOLFO SOLÍS GÓMEZ, le encanta posar para las fotos y sus redes sociales, olvidándose de la demanda más importante que existe en su municipio que es la seguridad, ya que el impacto criminal se ha acentuado desde que gobierna este municipio, algo que deberían analizar las autoridades estatales y federales, pues el alcalde es más feliz intercambiando estampitas para el álbum del mundial.

Sin el trabajo y esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, es complicado garantizar la paz, la seguridad y el orden, por lo que el señor SOLÍS debe atender el problema de inseguridad y la presencia del crimen en su municipio, para evitar enfrentamientos y violencia como la que se ha venido registrado, así que ojalá se ponga las pilas, le baje a sus aires de rockstar y se ponga a chambear a favor de todas y todos los habitantes de Almoloya de Juárez.

LAS GRÁFICAS DE HOY

Del comunicador y fotógrafo DANIEL ARRIAGA, son de la final de la CONCACAF Champions Cup, que se llevó a cabo en el césped sagrado del estadio Nemesio Diez entre mis queridos Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL.

El gran CARLOS FUENTES escribió en su novela “La región más transparente”, la icónica frase “Aquí nos tocó vivir. Qué le vamos a hacer”, aquí, donde precisamente se juega la CONCACAF, integrada por Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con sus defectos y virtudes, pero que al final, son parte de nuestra idiosincrasia futbolera.

Por lo anterior, la atención de todos los países que integran estas regiones se centró en el estadio Nemesio Diez, que fue digno escenario para que se jugara la final de la CONCACAF Champions Cup, ante el equipo de Tigres, un viejo conocido, con el que hace unos meses vivimos la final de la Liga MX.

El partido inició con un ritmo propio de equipos que venían de no jugar desde hace unas semanas, con llegadas en ambas escuadras, que eran avisos sobre la emoción que vendría en los tiempos extras, después de que el partido terminó empatado a cero goles.

Fue al minuto 103, cuando JORGE DÍAZ PRICE, entró por la banda derecha al área enemiga y disparó cruzado para vencer a NAHUEL y lograr la explosión del estadio, que veía una gran oportunidad para campeonar. Sin embargo, al minuto 113 vino un tiro de castigo que capitalizó Tigres, cuando JOAQUIM HENRIQUE se levantó en el área y de cabeza firmó el empate a un gol, con el que concluyeron los tiempos extras y que daban pase a los penales, tal como había pasado dramáticamente hace unos meses.

Desde los 11 pasos, el portero LUIS GARCÍA, que ya había sido figura decisiva en el juego, se convirtió en el héroe, pues en dos ocasiones paró los penales que le dieron al Toluca su tercer campeonato de CONCACAF de su historia., sin embargo, en esta ocasión conlleva una importancia especial, pues representa el pase para otros torneos internacionales, como la Intercontinental y el Mundial de Clubes.

Lo cierto, es que este sábado vivimos una noche especial, aquella que recordaremos por ser campeones de CONCACAF, por reír, vibrar y llorar de la emoción, en compañía de nuestras familias y seres queridos, porque al final eso es lo que representa el Toluca, nuestra vida, nuestro día a día, ese integrante importante de la familia y que históricamente se ha convertido en sinónimo de unión familiar y social, más en las épocas donde se logran victorias y se ganan campeonatos.

Y VA DE CUENTO

Un destacado joven de Texcoco, de nombre ERICK LUCIO, soñaba con tener una Harley Davidson, así que decidió ahorrar lo suficiente y compró su moto. Luego de escogerla, el vendedor le advierte que si la deja fuera mientras llueve, puede oxidarse. Así que le recomienda que siempre tenga un frasco de vaselina a la mano para untarle a la moto.

Unos meses después, el joven se enamora de una chica y lo invita a su casa para que conociera a sus padres. Cuando el joven llega en su moto, antes de entrar ella le advierte: En mi familia hay una vieja tradición, y es que, después de la cena, al primero que hable le toca lavar los platos.

Después de una deliciosa cena, ERICK se fija en la inmensa montaña de platos sin lavar, mientras todos se sientan en silencio, esperando al primero que hable, pues nadie quería lavar.

Pasaron treinta largos minutos y el joven, para acelerar un poco las cosas, toma a su novia y la besa frente a todos. Nadie dice ni una sola palabra. Entonces, decide tomar medidas extremas, así que la pone sobre la mesa y hacen el amor sin que nadie diga una palabra.

ERICK, desesperado, toma a la suegra y a su cuñada y tiene sexo con ellas. ¡Pero nadie dice ni una palabra!

El joven está a punto de reventar y no sabe qué hacer, cuando se oyen unos truenos. Su primer pensamiento es proteger la Harley Davidson, así que saca de su bolsillo la vaselina y entonces el suegro grita: ¡Está bien, cabrón! ¡Yo lavo! ¡Yo lavo los pinches platos!

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]